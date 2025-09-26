Cross-play FC 26 : comment fonctionne-il ?

Si le cross-play est bel est bien disponible dans FC 26, il ne le sera, hélas, pas pour tous. Retrouvez donc les informations pour savoir comment fonctionne le cross-play dans FC 26 et dans quels modes.
Après des années d'absence, le cross-play est présent dans la licence EA SPORTS FC depuis un bon moment, FIFA 23 pour être précis. S'il est également de la partie dans FC 26
, il mérite néanmoins quelques précisions pour connaître son fonctionnement, puisque le cross-play sur FC 26
n'est pas aussi simple que dans d'autres jeux, avec certaines limites, selon la plateforme notamment. De fait, pour que tout soit clair et que vous ne soyez pas embrouillé, voici les différentes informations à savoir au sujet du cross-play sur FC 26
, que ce soit au niveau des modes de jeu ou des plateformes.
Comment fonctionne le cross-play sur FC 26 ?
Pour que les choses soient claires et précises, EA Sports a précisé le fonctionnement du cross-play de FC 26, qui ne change pas réellement de l'année dernière. Pour commencer, voici les plateformes pour qui le cross-play est activé sur FC 26
, qui est divisé en trois parties (ou deux, selon comment nous voyons les choses) :
- Cross-play entre PS5, Xbox Series et PC uniquement.
- Cross-play entre PS4 et Xbox One uniquement.
- Nintendo Switch 1 & 2 → Aucun cross-play.
En bref, les joueurs évoluant sur la génération actuelle et sur PC peuvent jouer ensemble, alors que celles et ceux étant sur l'ancienne génération ne peuvent pas se joindre à la PS5 ou la Xbox Series. Néanmoins, ils peuvent lancer une partie ensemble s'ils le souhaitent. Cela fonctionne comme l'an passé.
Quels modes de jeu en cross-play sur FC 26 ?
Concernant les modes de jeu, nous avons encore un peu plus de choix cette année. EA Sports a largement ouvert le champ des possibles pour FC 26
, comme l'an dernier, dans le but de favoriser les moments passés entre amis, et un temps de matchmaking plus facile. Les modes suivants peuvent être joués en cross-play :
- Ultimate Team (Rivals, Champions, Draft en ligne, Amicaux en ligne, Affronter un ami, Rush, UT Coop...)
- Saison Coop
- Coupes Saison coop
- Amicaux en ligne
- Saison en ligne
- Événements Live
- Clubs
La présence de cette fonctionnalité est une très bonne nouvelle pour toute la communauté, qui est ravie d'en profiter depuis deux ans maintenant.
Désactiver le cross-play FC 26
Lorsque vous lancez FC 26, le cross-play est automatiquement activé
. Cela permet par exemple d'avoir un matchmaking plus rapide et/ou équilibré sur Ultimate Team. Mais si vous souhaitez le désactiver, pour ne rencontrer que des joueurs de votre plateforme par exemple, sachez que cela est plutôt facile. Voici les étapes à suivre :
- Lancez FC 26
- Une fois sur l'écran d'accueil, appuyez sur RT/R2
- Appuyez sur la touche d'options, ou « Start » de votre manette pour aller dans la partie « Paramètres sociaux »
- Allez dans cross-play
- Activez ou désactivez le cross-play
Pour rappel, FC 26
est disponible depuis le 26 septembre 2025 sur PC
, par l'intermédiaire de Steam ou d'Origin, mais aussi sur la plupart des consoles PlayStation
, Xbox
et Switch
. Si vous souhaitez vous procurer le dernier opus de la franchise, tout en réalisant quelques belles économies, nous vous rappelons que notre partenaire Instant Gaming
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