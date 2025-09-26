Cross-play FC 26 : comment fonctionne-il ?



le 26 septembre 2025 à 15h17 Publié par Corentin Rimbert le 26 septembre 2025 à 15h17

Si le cross-play est bel est bien disponible dans FC 26, il ne le sera, hélas, pas pour tous. Retrouvez donc les informations pour savoir comment fonctionne le cross-play dans FC 26 et dans quels modes.