FC 25 : Une fuite annonce une carte gratuite Maradona, avec une ÉVO encore plus forte que Zidane



le 12 février 2025 à 16h04 Publié par Corentin Rimbert le 12 février 2025 à 16h04

Diego Maradona va faire son retour dans FC 25, et les développeurs veulent célébrer ce moment avec une carte gratuite et très forte, pour toutes et tous.