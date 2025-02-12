FC 25 : Une fuite annonce une carte gratuite Maradona, avec une ÉVO encore plus forte que Zidane

Diego Maradona va faire son retour dans FC 25, et les développeurs veulent célébrer ce moment avec une carte gratuite et très forte, pour toutes et tous.
Après trois ans d'absence, Maradona va enfin faire son retour dans FC 25
. Pour l'occasion, les joueurs retrouveront la star argentine dans les packs. Mais EA Sports veut faire encore plus pour la communauté, et un leak nous apprend qu'une carte de Maradona sera offerte à tous, avec une belle ÉVO
.
Maradona gratuit va faire de l'ombre à Zidane
Ce 14 février marquera le retour de Maradona dans FC 25, via une promo spéciale
. Celle-ci introduira dans les packs une version Icône du joueur, mais toute la communauté pourra normalement récupérer gratuitement une autre version du joueur, notée 77.
Celle-ci, faible sur le papier, pourra profiter d'une évolution dans le but d'améliorer la carte
, et la rendre bien meilleure. Probablement très forte même, à tel point que nous devrions voir une multitude de joueurs avoir El Pibe de Oro dans leur équipe. Loin d'être une première cette année.
Plus fort que Zidane ?
Souvenez-vous, il y a quelques semaines, au moment de la TOTY, EA Sports avait offert à tous une version 90 de Zinedine Zidane
que tous les joueurs (ou presque) ont pu améliorer pour le passer en 94. Depuis, nous le voyons dans de nombreuses équipes, même si ces derniers jours le milieu français est moins présent. Il pourrait être définitivement remplacé par Maradona
, au moins pour celles et ceux qui l'utilisent en MOC. Ses statistiques ne sont pas encore connues, mais elles devraient être supérieures à celles de ZZ.
De plus amples informations seront partagées ce 14 février, lorsque Maradona arrivera dans FC 25
, avec sa carte gratuite. Une bonne manière pour les développeurs de remercier la communauté pour son implication depuis la sortie.
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