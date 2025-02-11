FC 25 : Un ancien top joueur de retour, trois ans après

Trois ans après avoir été supprimé de la licence FIFA, l'un des meilleurs footballeurs de tous les temps fera son retour dans FC 25, avec la nouvelle promo.

Maradona de retour dans FC 25

Pourquoi Maradona avait-il été retiré du jeu ?

Cela fait environ trois ans que les joueurs ne peuvent plus profiter d'un certain joueur argentin, ayant marqué toute une génération. Excellente nouvelle,D'abord sous forme de rumeur,, après une absence longue de trois ans à cause d'un problème juridique. EA Sports semble avoir trouvé un accord, et a annoncé fièrement son retour.Celui-ci devrait arriver par le biais du nouvel événement,. Nous saurons exactement à ce momentEn mars 2022, EA Sports avait annoncé la suspension de Maradona dans FIFA 22 en raison d'un désaccord sur les droits d'exploitation de son image.L'affaire remontait à 2021, lorsqu'un tribunal argentin avait estimé qu'EA avait signé un contrat avec la mauvaise personne. L'éditeur avait négocié un accord avec Stefano Ceci, ancien manager de Maradona, mais la justice avait statué que ce dernier n'avait aucun droit légal de vendre l'image du joueur.Le litige impliquait aussi Matias Morla, l'avocat de Maradona, qui affirmait que le joueur avait transféré ses droits à son entreprise Sattvica avant son décès. Cependant, cette société avait été temporairement interdite d'exploiter la marque Diego Armando Maradona, après une plainte des filles du joueur. Le conflit juridique entre Morla et la famille de Maradona a depuis continué, mais un accord semble enfin avoir été trouvé., lequel devrait d'ailleurs être doté d'une excellente carte.