FC 25 : Un ancien top joueur de retour, trois ans après

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 11 février 2025 à 16h45
Trois ans après avoir été supprimé de la licence FIFA, l'un des meilleurs footballeurs de tous les temps fera son retour dans FC 25, avec la nouvelle promo.
FC 25 : Un ancien top joueur de retour, trois ans après
Cela fait environ trois ans que les joueurs ne peuvent plus profiter d'un certain joueur argentin, ayant marqué toute une génération. Excellente nouvelle, celui qui nous a quittés fin 2020 va faire son retour dans quelques heures dans FC 25.

Maradona de retour dans FC 25

D'abord sous forme de rumeur, l'information a été officialisée par Electronic Arts. Maradona, surnommé El Pibe de Oro, fera bel et bien son retour dans le jeu de foot, après une absence longue de trois ans à cause d'un problème juridique. EA Sports semble avoir trouvé un accord, et a annoncé fièrement son retour.
Celui-ci devrait arriver par le biais du nouvel événement, qui sera lancé le 14 février à 19 heures. Nous saurons exactement à ce moment de quelle manière Diego Maradona fera son retour dans FC 25.

Pourquoi Maradona avait-il été retiré du jeu ?

En mars 2022, EA Sports avait annoncé la suspension de Maradona dans FIFA 22 en raison d'un désaccord sur les droits d'exploitation de son image.

L'affaire remontait à 2021, lorsqu'un tribunal argentin avait estimé qu'EA avait signé un contrat avec la mauvaise personne. L'éditeur avait négocié un accord avec Stefano Ceci, ancien manager de Maradona, mais la justice avait statué que ce dernier n'avait aucun droit légal de vendre l'image du joueur.

Le litige impliquait aussi Matias Morla, l'avocat de Maradona, qui affirmait que le joueur avait transféré ses droits à son entreprise Sattvica avant son décès. Cependant, cette société avait été temporairement interdite d'exploiter la marque Diego Armando Maradona, après une plainte des filles du joueur. Le conflit juridique entre Morla et la famille de Maradona a depuis continué, mais un accord semble enfin avoir été trouvé.

Rendez-vous le 14 février pour découvrir Maradona de retour dans FC 25, lequel devrait d'ailleurs être doté d'une excellente carte.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

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