FC 25 TOTY : Les joueurs nommés révélés

L'un des événements majeurs de l'année pour la franchise FIFA, devenue EA SPORTS FC, a débuté. EA Sports a dévoilé les joueurs qui ont été sélectionnés, et ont une chance de figurer dans la TOTY de FC 25.
Comme chaque année, plus ou moins à la même période, les joueurs de FIFA/FC
peuvent voter pour la TOTY
, la Team of the Year
. Cependant, avant ces votes, décisifs, EA Sports nous dévoile les joueurs qui ont été sélectionnés et qui ont donc une chance d'y figurer. Si nous avions plusieurs fois eu le droit à une révélation échelonnée sur plusieurs jours, cette année, et comme en 2024, EA Sports a opté pour une révélation directe de tous les joueurs nommés, mais aussi des joueuses, puisqu'il y aura une équipe pour les hommes et une équipe pour les femmes.
Notez que les votes pour la TOTY de FC 25
se feront à partir du 6 janvier, et devraient rester ouverts durant un peu plus d'une semaine, afin que toute la communauté puisse voter pour son onze de l'année.
Joueurs sélectionnés pour la TOTY sur FC 25
Vous retrouverez ci-dessous tous les joueurs qui peuvent prétendre à figurer dans la TOTY FC 25.
Les votes sont lancés ce 6 janvier. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant la TOTY FC 25
dans cet article.
Attaquants
- - Erling Haaland Manchester City
- - Mohammed Salah Liverpool
- - Bukayo Saka Arsenal
- - Phil Foden Manchester City
- - Ollie Watkins Aston Villa
- - Heung Min Son Tottenham
- - Bradley Barcola PSG
- - Jonathan David Lille
- - Ousmane Dembele PSG
- - Alexandre Lacazette Lyon
- - Harry Kane Bayern Munich
- - Omar Marmoush Entracht Frankfurt
- - Serhou Guirassy Borussia Dortmund
- - Deniz Undav Stuttgart
- - Lois Openda RB Leipzig
- - Lautaro Martinez Inter Milan
- - Dusan Vlahovic Juventus
- - Adam Lookman Atalanta
- - Christian Pulisic AC Milan
- - Marcus Thuram Inter Milan
- - Khvicha Kvaratskhelia Napoli
- - Artem Dovbyk Roma
- - Vinicius Jr Real Madrid
- - Lamine Yamal Barcelona
- - Raphinha Barcelona
- - Kylian Mbappe Real Madrid
- - Robert Lewandowski Barcelona
- - Antoinne Griezmann Atlético de Madrid
- - Viktor Gyökeres Sporting Portugal
- - Cristiano Ronaldo Al Nassr
- - Lionel Messi Inter Miami
Milieux
- - Rodri - Manchester City
- - Cole Palmer Chelsea
- - Martin Odegaard Arsenal
- - Declan Rice Arsenal
- - Bruno Fernandes Manchester United
- - Vitinha PSG
- - Mahdi Camara Brest
- - Edon Zhegrova Lille
- - Florian Wirtz Bayer Leverkusen
- - Granit Xakha Bayer Leverkusen
- - Jamal Musiala Bayern Munich
- - Julian Brandt Borussia Dortmund
- - Xavi Simmons RB Leipzig
- - Hakan Calhanoglu Inter Milan
- - Charles De Ketelaere Atalanta
- - Paulo Dybala Roma
- - Riccardo Orsolini Bologna
- - Jude Bellingham Real Madrid
- - Federico Valverde Real Madrid
- - Nico Williams Athletic Bilbao
- - Pedri Barcelona
- - Dani Olmo Barcelona
- - Alex Baena Villareal
- - Martin Zubimendi Real Sociedad
- - Angel Di Maria Benfica
- - Salem Aldawsari Al Hilal
- - N'Golo Kante Al-Ittihad
Défenseurs
- - William Saliba - Arsenal
- - Trent Alexander-Arnold - Liverpool
- - Virgil van Dijk - Liverpool
- - Rúben Dias - Manchester City
- - Marquinhos - Paris Saint-Germain
- - Alessandro Bastoni - Inter
- - Bremer - Juventus
- - Theo Hernández - Milan
- - Giovanni Di Lorenzo - Napoli
- - Jeremie Frimpong - Bayer 04 Leverkusen
- - Grimaldo - Bayer 04 Leverkusen
- - Federico Dimarco - Inter
- - Gvardiol - Manchester City
- - Wilfried Singo - AS Monaco
- - Jonathan Tah - Leverkusen
- - Joshua Kimmich - Bayern Munich
- - Maximilian Mittelstädt - Stuttgart
- - Buongiorno - Napoli
- - Dani Carvajal - Real Madrid
- - Rüdiger - Real Madrid
- - Miguel Gutiérrez - Real Madrid
Gardiens
- - Diogo Costa - FC Porto
- - Unai Simón - Bilbao
- - Péter Gulácsi - RB Leipzig
- - Gianluigi Donnarumma - PSG
- - Gregor Kobel - Borussia Dortmund
- - Mike Maignan - Milan
- - Martinez - Aston Villa
Joueuses sélectionnées pour le TOTY FC 25
Attaquantes
- - Khadija Shaw
- - Lauren Hemp
- - Lauren James
- - Mariona
- - Mayra Ramírez
- - Tabitha Chawinga
- - Kadidiatou Diani
- - Marie-Antoinette Katoto
- - Melchie Dumornay
- - Alexandra Popp
- - Lea Schüller
- - Vanessa Fudalla
- - Kristin Kögel
- - Caroline Graham Hansen
- - Ewa Pajor
- - Salma Paralluelo
- - Alba Redondo
- - Rasheedat Ajibade
- - Barbra Banda
- - Sophia Smith
- - Asisat Oshoala
Milieux
- - Yui Hasegawa
- - Sjoeke Nüsken
- - Jill Roord
- - Guro Reiten
- - Grace Clinton
- - Lindsey Horan
- - Grace Geyoro
- - Clara Mateo
- - Gaëtane Thiney
- - Klara Bühl
- - Pernille Harder
- - Svenja Huth
- - Laura Freigang
- - Natasha Kowalski
- - Aitana Bonmatí
- - Patri guijarro
- - Vilde Bøe Risa
- - Alexia Putellas
- - Sandie Toletti
- - Temwa Chawinga
- - Croix Bethune
- - Trinity Rodman
- - Rose Lavelle
- - Mallory Swanson
- - Marta
Défenseuses
- - Alex Greenwood
- - Lucy Bronze
- - Katie McCabe
- - Lotte Wubben-Moy
- - Wendie Renard
- - Sakina Karchaoui
- - Ellie Carpenter
- - Selma Bacha
- - Jade Le Guilly
- - Giulia Gwinn
- - Sara Doorsoun
- - Glódís Perla Viggósdóttir
- - Lisa Karl
- - Irene Paredes
- - Nerea Nevado
- - Olga Carmona
- - Kaleigh Kurtz
- - Naomi Girma
- - Emily Sams
Gardiennes
- - Chiamaka Nnadozie
- - Merle Frohms
- - Lola Gallardo
- - Anna Moorhouse
- - Ann-Katrin Berger
Vous pouvez voter directement sur le site officiel
.
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