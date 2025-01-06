FC 25 TOTY : Les joueurs nommés révélés



le 06 janvier 2025 à 18h27 Publié par Corentin Rimbert le 06 janvier 2025 à 18h27

L'un des événements majeurs de l'année pour la franchise FIFA, devenue EA SPORTS FC, a débuté. EA Sports a dévoilé les joueurs qui ont été sélectionnés, et ont une chance de figurer dans la TOTY de FC 25.