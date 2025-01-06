FC 25 : La TOTY, quand sort-elle et toutes les dates clés

Le début d'année civile est souvent synonyme de TOTY pour les amateurs de FIFA, devenu EA SPORTS FC. Retrouvez toutes les informations relatives à la date de sortie des cartes TOTY et le vote pour FC 25.
Les joueurs de FC 25
, tout du moins pour celles et ceux qui n'ont pas encore abandonné l'expérience, attendent ce mois de janvier pour pouvoir profiter de la TOTY (Team of the Year)
, francisé en « Équipe de l'Année ». Événement majeur des cycles FIFA (et donc EA SPORTS FC), ces cartes, surboostées, permettent d'obtenir des joueurs encore meilleurs afin d'avoir l'équipe de vos rêves sur le mode Ultimate Team et terrasser vos adversaires en tentant de prolonger l'aventure pour quelques semaines, voire quelques mois pour les plus courageux.
Alors que le mois de janvier vient de démarrer, nombreuses sont les personnes à se demander quand la TOTY arrive sur FC 25, et quelles sont les dates importantes
.
Quand sort la TOTY sur FC 25 ?
Comme vous le savez, la TOTY
se déroule sur plusieurs étapes, si Electronic Arts n'a pas changé sa façon de faire pour FC 25
, mais selon les leaks, tout se déroulera de la même façon. Nous avons, dans un premier temps, la révélation des nommés et le vote, puis dans un second la révélation des joueurs qui ont eu les faveurs du public, avant de les voir arriver dans les packs au compte-gouttes.
L'annonce est maintenant officielle, après que Electronic Arts a confirmé la première date majeure de cette TOTY, par le biais d'un petit tweet. Les votes ont, comme attendu et sans aucune surprise, débuter dès le lundi 6 janvier 2025 pour la TOTY de FC 25
. Vous pourrez à ce moment voter pour votre 11 idéal (retrouvez la liste de tous les nommés de la TOTY FC 25
).
Ensuite, il faudra patienter une dizaine de jours avant de voir débarquer les premiers éléments dans les packs, de la manière suivante :
- 15 janvier → Fin des votes
- 17 janvier → Révélation de la TOTY FC 25
- 17-19 janvier → Attaquants
- 19-21 janvier → Milieux
- 21-23 janvier → Défenseurs et gardien
- À partir du 23 janvier → Les onze joueurs de la TOTY dans les packs
- 24 janvier → Arrivées des Mentions honorables dans les packs
Cette année, la TOTY de FC 25
devrait donc arriver dans les packs dès le vendredi 17 janvier dans les packs. Mais la majeure partie des joueurs attendront le 23, voire le 24, pour augmenter les chances de packer l'une de ces précieuses cartes.
Quand voter pour la TOTY de FC 25 ?
Les votes de la TOTY ont d'ores et déjà débuté. Vous pouvez d'ailleurs vous rendre sur le site officiel pour élire votre 11 des meilleurs joueurs de l'année, et des meilleures joueuses bien entendu.
Quand seront révélés les joueurs de la TOTY ?
Une fois les votes terminés, EA Sports révélera à sa communauté les onze joueurs qui figurent dans la Team of the Year de FC 25
, qui devrait être composée du gratin mondial. Il en va de même pour la TOTY féminine, dans le but d'apporter encore plus de joueurs à récupérer, et d'augmenter les chances. L'an dernier, la TOTY était celle-ci :La promo de la TOTY complète devrait être lancée le jeudi 23 janvier
, moment durant lequel la communauté ouvrira de nombreux packs, en espérant tomber sur l'une des cartes tant convoitées. Le douzième homme sera intégré peu de temps après, afin de rajouter une carte particulièrement intéressante. Ensuite, des DCE seront, très probablement, publiés dans les jours qui suivront et nous devrions avoir moult défis pour tenter d'obtenir des cartes de haut niveau, puisque cela semble être le mot d'ordre d'EA Sports pour cette année.
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