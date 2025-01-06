FC 25 : La TOTY, quand sort-elle et toutes les dates clés



le 06 janvier 2025 à 18h27 Publié par Corentin Rimbert le 06 janvier 2025 à 18h27

Le début d'année civile est souvent synonyme de TOTY pour les amateurs de FIFA, devenu EA SPORTS FC. Retrouvez toutes les informations relatives à la date de sortie des cartes TOTY et le vote pour FC 25.