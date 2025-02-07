FC 25 supprime plus de 15 joueurs, dont Neymar

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 07 février 2025 à 16h27
C'était attendu et c'est désormais officiel, Neymar et une quinzaine d'autres joueurs viennent d'être supprimées de FC 25.
FC 25 supprime plus de 15 joueurs, dont Neymar
Il y a quelques jours, nous apprenions que Neymar allait quitter son club d'Al-Hilal, en Arabie Saoudite, pour revenir au Brésil, dans son club formateur, Santos. Comme nous vous le révélions à l'époque, cela aura aussi des répercussions dans FC 25, puisque la première ligue brésilienne n'est pas disponible dans le jeu. Neymar disparaîtrait donc de FC 25, et c'est désormais officiel. Il est d'ailleurs accompagné de 15 autres joueurs.

Voici tous les joueurs supprimés de FC 25 en février 2025

Neymar n'est pas le seul à dire au revoir aux joueurs d'EA SPORTS FC, puisque tous les joueurs ayant été transférés dans des championnats qui ne sont pas représentés dans FC 25, pour des raisons contractuelles, seront retirés aussi du jeu. Pour faire bref, voici ceux qui sont concernés par ces changements, et ne seront plus disponibles dans FC 25 :
  • Brésil - Neymar Jr
  • Brésil - Danilo
  • Brésil - Pau López
  • Algerie - Saïd Benrahma
  • Brésil - Wendell
  • Brésil - Juan Fernando Quintero
  • Brésil - Héctor Herrera
  • Brésil - Guillermo Fernández
  • Brésil - Lucas Pérez
  • Brésil - Petr Ševčík
  • Brésil - Enzo Díaz
  • Brésil - Adam Bareiro
  • Brésil - Mateus
  • Brésil - Florian Grillitsch
  • Brésil - Leonardo Sigali
  • Brésil - Rafael Pérez

Que se passera-t-il pour ces joueurs ?

Plusieurs de ces joueurs ont eu des cartes spéciales ces derniers mois, puisque nous avons tout de même quelques très bons footballeurs. Pas de panique. Toutes les cartes sur le marché ou dans le club resteront et ne seront pas supprimées.

Seuls les packs sont concernés, puisque nous ne les retrouverons plus dedans.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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