FC 25 : Neymar va bientôt être supprimé du jeu

D'ici quelques jours, Neymar, l'un des footballeurs les plus marquants de ces 15 dernières années, ne sera plus disponible.
Alors qu'il va quitter l'Arabie saoudite, après un passage fantomatique à la suite d'une terrible blessure à un genou, Neymar n'a pas dit son dernier mot
. Ce dernier va retourner dans son club formateur, Santos, au Brésil, pour une pige de six mois, avant d'espérer un retour grandiose en Europe, selon les dernières rumeurs.Mais ce changement de club va impacter de nombreux joueurs : ceux de FC 25
.
Neymar va disparaître de FC 25
En effet, si la Saudi Pro League est présente dans FC 25
, étant donné qu'EA Sports possède ses droits, cela n'est pas le cas de la première division brésilienne, qui est absente du jeu. C'est ainsi que des joueurs comme Dimitri Payet ne sont plus de la partie, au grand dam de certains utilisateurs, notamment les Marseillais qui ne peuvent plus en profiter. Cela sera bientôt le cas de Neymar, qui connaîtra le même sort
. Sans les droits de ce championnat, EA ne pourra pas rajouter la nouvelle version du brésilien, qui disparaîtra tout bonnement de FC 25
.
Pas de panique si vous avez déjà Neymar
Qu'est-ce que cela signifie-t-il exactement ? Eh bien qu'une fois que la mise à jour des transferts aura été faite, probablement en février, Neymar sortira des packs dans le mode Ultimate Team
, et sera absent du club d'Al-Hilal
en mode Carrière. Il ne sera donc plus possible de la packer, rendant sa carte encore plus rare. Néanmoins, celles et ceux qui ont un Neymar dans leur club pourront toujours l'utiliser
, bien évidemment.
Sa valeur devrait augmenter, étant donné que sa présence sur le marché sera de plus en plus rare. Un changement loin d'être anodin, étant donné qu'il s'agit d'un footballeur ayant marqué les 15 dernières années de ce sport, partout dans le monde. Mais s'il arrive à retrouver un club en Europe, Neymar da Silva Santos Júnior sera de retour dans FC 26, très probablement.
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