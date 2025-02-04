FC 25 : Patch #9, tous les changements de la mise à jour du 4 février

FC 25 : Patch #17, les détails de la mise à jour du 2 juillet
Découvrez tous les changements de la mise à jour du 2 juillet de FC 25, qui modifie certains éléments du gameplay et corrige quelques problèmes.
Pour ce qui est des autres changements, voici ce qu'a précisé EA Sports sur son site officiel :
Patch notes MàJ #9 FC 25
Ultimate Team
Les changements suivants ont été apportés
- Ajout de la possibilité de chercher par plage de GEN dans Clubs, DCE, Rush et Évolutions.
Jouabilité
Les changements suivants ont été apportés
- Mise à jour des présélections du curseur du mode Simulation, pour une meilleure correspondance avec les changements apportés lors de la mise à jour précédente.
Clubs
Correction des problèmes suivants
- Certaines récompenses Rush ne s'affichaient pas correctement, il s'agissait d'un problème purement visuel.
Mode Carrière
Les changements suivants ont été apportés
- Ajout de la possibilité de configurer la rigueur du CA dans Point de départ réel.
Correction du problème suivant :
- Correction d'un problème de stabilité pouvant se produire lors de la simulation d'un match.
Général, audio et visuel
Correction des problèmes suivants
- Correction de textes et d'écussons provisoires.
Introduction d'une nouvelle logique d'issue de match qui peut vous permettre de remporter un match lorsque vos adversaires abandonnent en cas d'égalité.Une bonne nouvelle pour les joueurs, qui seront normalement moins frustrés, notamment lors des week-ends de FUT Champions.
Cette modification s'applique au jeu solo Ultimate Team Division Rivals et Champions, ainsi qu'au jeu coopératif Ultimate Team Division Rivals.
Il y a quelques éléments clés à souligner à propos de ce changement.
Tout d'abord, cette modification ne s'appliquera que si un joueur utilise l'option Quitter du menu Pause du jeu lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
- 45 minutes ou plus se sont écoulées.
- Le joueur qui quitte le jeu concède un coup de pied de réparation.
- Le joueur qui abandonne a reçu un carton rouge.
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