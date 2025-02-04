FC 25 : Patch #9, tous les changements de la mise à jour du 4 février

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 04 février 2025 à 11h14
Découvrez tous les changements de la mise à jour du 4 février de FC 25, qui modifie certains éléments importants.
FC 25 : Patch #9, tous les changements de la mise à jour du 4 février
Electronic Arts continue sa marche en avant pour FC 25. Après une mise à jour de gameplay qui a été bien accueillie par les joueurs, même si nous sommes revenus vers quelque chose de plus arcade, avec des scores fleuves à chaque match, les développeurs se penchent sur d'autres problèmes et fonctionnalités.

Ici, les DCE sont améliorés, et surtout les joueurs qui voient leurs adversaires quitter alors qu'il y a match nul seront moins pénalisés. Si les détails ne sont pas mentionnés dans le patch notes, les développeurs l'ont expliqué sur le site officiel. Vous pouvez retrouver les détails en dessous du patch notes du 4 février de FC 25, qui est disponible sur toutes les plateformes.

Patch notes MàJ #9 FC 25

Ultimate Team

Les changements suivants ont été apportés

  • Ajout de la possibilité de chercher par plage de GEN dans Clubs, DCE, Rush et Évolutions.

Jouabilité

Les changements suivants ont été apportés 

  • Mise à jour des présélections du curseur du mode Simulation, pour une meilleure correspondance avec les changements apportés lors de la mise à jour précédente.

Clubs

Correction des problèmes suivants

  • Certaines récompenses Rush ne s'affichaient pas correctement, il s'agissait d'un problème purement visuel.

Mode Carrière

Les changements suivants ont été apportés

  • Ajout de la possibilité de configurer la rigueur du CA dans Point de départ réel.

Correction du problème suivant :

  • Correction d'un problème de stabilité pouvant se produire lors de la simulation d'un match.

Général, audio et visuel

Correction des problèmes suivants

  • Correction de textes et d'écussons provisoires.
Pour ce qui est des autres changements, voici ce qu'a précisé EA Sports sur son site officiel :
Introduction d'une nouvelle logique d'issue de match qui peut vous permettre de remporter un match lorsque vos adversaires abandonnent en cas d'égalité.
Cette modification s'applique au jeu solo Ultimate Team Division Rivals et Champions, ainsi qu'au jeu coopératif Ultimate Team Division Rivals.
Il y a quelques éléments clés à souligner à propos de ce changement.

Tout d'abord, cette modification ne s'appliquera que si un joueur utilise l'option Quitter du menu Pause du jeu lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
  • 45 minutes ou plus se sont écoulées.
  • Le joueur qui quitte le jeu concède un coup de pied de réparation.
  • Le joueur qui abandonne a reçu un carton rouge.
Une bonne nouvelle pour les joueurs, qui seront normalement moins frustrés, notamment lors des week-ends de FUT Champions.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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