FC 25 annonce un très gros changement, et va sanctionner les joueurs toxiques

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 31 janvier 2025 à 17h59
EA Sports souhaite lutter contre les joueurs toxiques et apporte encore des changements très attendus et demandés dans FC 25.
FC 25 annonce un très gros changement, et va sanctionner les joueurs toxiques
FC 25, comme tous les autres jeux FIFA, est loin d'être un jeu apaisant. La communauté est tellement toxique, usant d'exploit, de glitch et d'une méta rendant parfois dingue, qu'il est parfois difficile de garder son sang-froid, même pour les personnes les plus calmes. Néanmoins, EA Sports tente de trouver une solution pour que les joueurs les plus toxiques ne puissent plus sévir. 

Ici, il est question des ragequits lors d'un match nul, qui avantagera l'autre joueur.

Bientôt une victoire quand un adversaire quitte un match nul

Actuellement, si vous faites match nul et que vous adversaire quitte le match (parce que vous venez d'égaliser, parce qu'il s'est pris un rouge ou qu'il n'arrive pas à marquer), le résultat pour vous sera un match nul, voire une annulation du match selon le mode. EA Sports, conscient que ce système était totalement contreproductif et frustrant, va apporter de gros changements

Dorénavant, le joueur qui aura vu son adversaire quitter le match en cas de match nul sera crédité d'une victoire. Voici les critères pour être éligible :
  • Si l'adversaire quitte avant un pénalty
  • Si l'adversaire quitte avec un carton rouge
  • Si l'adversaire quitte durant les 45 premières minutes
Une nouvelle très bien accueillie par les joueurs, qui pourront s'éviter la répétition des matchs, notamment lorsque les adversaires quittent alors qu'il y a match nul.

EA annonce une autre bonne nouvelle, que nous savions déjà : les doubles Évolutions arrivent. Parfait pour faire évoluer deux joueurs à la fois.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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