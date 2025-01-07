FC 25 : Nos prédictions pour la TOTY

Les joueurs de FC 25 peuvent, depuis ce 6 janvier, voter pour élire la TOTY (Team of the Year). Nous avons également joué le jeu, en choisissant un onze qui, espérons-le, se rapprochera de la réalité.
Comme chaque année, Electronic Arts permet à sa communauté d'élire la Team of the Year
, qui est censée récompenser les meilleurs joueurs sur l'année civile. Depuis ce lundi 6 janvier, il est possible de voter pour élire les onze meilleurs joueurs (un gardien, quatre défenseurs, trois milieux et trois attaquants) de l'année 2024, ainsi que les onze meilleures joueuses.
Durant cette année footballistique, de nombreuses équipes et nations ont réussi à se démarquer, parfois grâce à certaines individualités, mais souvent grâce à un collectif, à l'image de Brest qui a créé la surprise en Ligue 1, puis en Ligue des champions, du Real Madrid qui malgré tous les problèmes continue de gagner, ou encore de l'incroyable année du Bayer Leverkusen, qui n'a été battu la saison dernière que lors de son avant-dernier rendez-vous, à l'occasion de la finale de l'Europa League, tandis que la saison suivante redémarre sur les mêmes bases ou presque.
C'est donc en toute logique que nous retrouverons plusieurs joueurs de ces clubs dans notre TOTY, sans oublier des joueurs de Manchester City, Liverpool ou encore le Paris Saint-Germain, qui ont également marqué l'année 2024. Certains uniquement avec leur club, quand d'autres ont aussi brillé avec leur sélection nationale.Il est donc particulièrement difficile d'établir un onze de joueurs pour la TOTY de FC 25
avec toutes ces équipes qui dominent le football, pratiquant très souvent un beau jeu puisque nous ne pouvons en choisir que onze. Un choix cornélien, qui alimentera de nombreux débats.
Après mûre réflexion, voici notre prédiction de la TOTY sur FC 25
. Vous pouvez voter à cette adresse
. Vous pouvez aussi tout savoir de la TOTY de FC 25 et ses dates dans ce guide
.
TOTY FC 25, nos prédictions
Gardien TOTY
- - Mike Maignan - Milan
Défenseurs TOTY
- - Grimaldo - DG - Bayer Leverkusen
- - William Saliba - Arsenal
- - Rúben Dias - Manchester City
- - Alexander-Arnold - Liverpool
Milieux TOTY
- - Rodri - Manchester City
- - Wirtz - Bayer Leverkusen
- - Jude Bellingham - Real Madrid
Attaquants TOTY
- - Mbappé - BU - Paris Saint-Germain - Real Madrid
- - Salah - Liverpool
- - Vinicius Júnior - Real Madrid
Pour le gardien, le choix a été relativement difficile, mais nous nous montrons chauvins, en sélectionnant Mike Maignan comme l'an dernier
, qui a en outre brillamment gardé les cages de l'Équipe de France. En défense, le choix se porte naturellement sur Saliba
, qui continue de briller en Premier League et s'installer doucement en EDF. Il est accompagné de Rúben Dias, qui a été l'un de piliers de City durant la première moitié de l'année. Côté latéral, nous retrouvons Grimaldo, l'un des hommes forts du titre de Leverkusen, notamment dans son rôle de piston, ainsi que Alexander-Arnold, l'un des meilleurs à son poste.
Au milieu, peu de surprise, puisque nous retrouvons Rodri, qui, bien qu'éloigné des terrains depuis le début de la saison a été l'une des pièces maîtresses de City et de l'Espagne, mais aussi Bellingham qui est probablement le meilleur joueur du Real Madrid en 2024, tandis que Wirtz nous a éclaboussés de son talent avec Leverkusen. En attaque, le choix fut plus dur, tant les candidats sont nombreux. Nous retrouvons malgré ses difficultés Mbappé, qui a fini l'année en beauté, mais aussi Vinicius Júnior et surtout Mohamed Salah, qui est sur un petit nuage. Erling Haaland mériterait également d'y être.
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