FC 25 : Nos prédictions pour la TOTY



le 07 janvier 2025 à 18h38 Publié par Corentin Rimbert le 07 janvier 2025 à 18h38

Les joueurs de FC 25 peuvent, depuis ce 6 janvier, voter pour élire la TOTY (Team of the Year). Nous avons également joué le jeu, en choisissant un onze qui, espérons-le, se rapprochera de la réalité.