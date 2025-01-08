FC 25 : MàJ du 8 janvier, les principaux changements

FC 25 : Patch #17, les détails de la mise à jour du 2 juillet
Découvrez tous les changements de la mise à jour du 2 juillet de FC 25, qui modifie certains éléments du gameplay et corrige quelques problèmes.
Patch 8 janvier FC 25
Ultimate Team
Problèmes corrigés
- Correction d'un problème où un joueur pouvait apparaître comme échangeable après certaines actions dans un choix de joueur, bien qu'il ne le soit pas réellement (problème visuel uniquement).
- Résolution d'un problème de stabilité lors de l'ouverture de plusieurs packs de choix de joueur.
- Correction d'un problème où les portraits de certains joueurs étaient mal alignés avec leur carte pendant l'animation.
- Lors de l'ouverture de packs avec deux joueurs en « double animation », les détails du deuxième joueur étaient affichés.
- Les détails du premier joueur révélé seront désormais affichés dans la séquence de tunnel.
- Résolution d'un problème où le drapeau du pays n'était pas affiché à temps lors de l'ouverture d'un pack.
Gameplay
Problèmes corrigés
- Résolution d'un problème où les joueurs se rapprochaient trop du porteur du ballon en couvrant les lignes de passe, entraînant des tacles automatiques.
- Correction d'une situation où les milieux de terrain quittaient leur position pour surcharger le porteur du ballon, réduisant les options de passe.
- Problèmes multiples où les gardiens déviaient le ballon au lieu de le capturer, donnant l'impression d'un arrêt manqué.
- Résolution d'un problème de réactivité des gestes techniques.
- Correction d'un problème où les gardiens manquaient parfois les animations pour arrêter des tirs lobés.
- Problème résolu où le joueur ne recevant pas le ballon du ramasseur causait une animation de touche défaillante, bloquant le jeu.
- Correction des passes en profondeur lobées devenant des passes au sol.
- Suppression de la capacité à effectuer des lobs précis à partir de têtes, évitant des distances de trajectoire irréalistes.
- Résolution d'un problème où les gardiens réalisaient des sauts irréalistes lors de certaines arrêts.
- Correction d'un problème où l'interface des passes précises grossissait incorrectement après une passe.
- Réduction de la précision des passes en profondeur lobées effectuées en une touche.
- Résolution d'un problème rare où les joueurs pouvaient devenir invisibles sur le terrain.
Clubs
Problèmes corrigés
- Sur l'écran Top Performers, l'Avatar CPU pouvait avoir des types de corps incorrects.
- Résolution d'un problème où l'IA était désignée tireur de penalty après la déconnexion d'un joueur.
- Correction d'un problème affichant des éléments d'interface en double lors des rediffusions de buts courts.
Mode Carrière
Problèmes corrigés
- Résolution d'un problème de stabilité dans Live Starting Point.
- Correction d'un problème de stabilité en mode Manager après plusieurs remplacements consécutifs.
- Problème rare résolu où créer un club pouvait provoquer une instabilité en mode Manager.
- Correction d'e-mails incorrects ou non pertinents envoyés par des managers en mode Joueur.
Modifications apportées
- Augmentation du nombre de rôles que les joueurs peuvent maîtriser en mode Carrière Manager.
- Mise à jour des règles des compétitions UEFA pour éviter les affrontements entre équipes d'une même ligue nationale, avec un maximum de deux équipes issues d'une même association.
Général, audio et visuel
Modifications apportées
- Mise à jour des tifos, thèmes de stade, ballons, maillots, cheveux, stades, trophées, têtes de stars, écussons, accessoires, scènes, diffusions et foules.
- Ajout d'un sélecteur d'équipe favorite pour transférer les compositions et sauvegardes vers les modes Saisons et Coop.
Problèmes corrigés
- Résolution de cas de texte d'espace réservé, d'éléments d'interface incorrects, d'angles de caméra incorrects et de conflits de boutons.
- Correction de problèmes de stabilité variés.
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