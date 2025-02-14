FC 25 : Les cartes Grassroots Greats sont disponibles

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Grassroots Greats FC 25, qu'est-ce c'est ?
Les cartes Grassroots Greats de FC 25
mettent en avant quelques-uns des joueurs qui ont marqué l'histoire du foot ou qui performent actuellement, grâce à leur performance depuis des années, mais en étant issus de championnats inférieurs ou de programmes universitaires. Ces derniers se sont ensuite hissés au sommet du football. Ces joueurs ont également un meilleur collectif, donnant 2 points au club, au championnat ou le pays.
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Grassroots Greats FC 25
Gardien
- 88 - Guglielmo Vicario - G - Spurs
Défenseurs
- 91 - Ronald Araujo - DC - FC Barcelona
- 89 - Carson Pickett - DG - Orlando Pride
- 88 - Giovanni Di Lorenzo - DD - SSC Napoli
- 87 - Ethan Pinnock - DC - Brentford
- 87 - Ryan Williams - DD - NC Courage
Milieux
- 93 - Paulo Dybala - MOC - AS Roma
- 92 - Alexis Mac Allister - MC - Liverpool
- 92 - Bruno Miguel Borges Fernandes - MOC - Manchester Utd
- 91 - Michael Olise - MD - FC Bayern München
- 90 - Pascal Groß - MDC - Borussia Dortmund
- 89 - Chris Führich - MG - VfB Stuttgart
- 89 - Riyad Mahrez - MD - Al Ahli
- 88 - Hakan Çalhanoglu - MDC - Lombardia FC
- 88 - Pelly-Ruddock Mpanzu - MC - Rotherham Utd
- 87 - Gabriela García - MDC - Atlético de Madrid
Attaquants
- 91 - Jamie Vardy - BU - Leicester City
- 91 - Tabitha Chawinga - BU - OL
- 90 - Ollie Watkins - BU - Aston Villa
- 89 - Jonathan David - BU - LOSC Lille
- 89 - Lynn Williams - AG - OL Reign
- 88 - Rachel Daly - BU - Aston Villa
- 87 - Mattia Zaccagni - AG - Latium
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