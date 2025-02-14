FC 25 : Les cartes Grassroots Greats sont disponibles

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 14 février 2025 à 19h13
Les cartes Grassroots Greats modifiant grandement les statistiques sur FC 25 des joueurs les plus prometteurs du football international, sont dès maintenant disponibles dans les packs sur Ultimate Team.
FC 25 : Les cartes Grassroots Greats sont disponibles

Grassroots Greats FC 25, qu'est-ce c'est ?

Les cartes Grassroots Greats de FC 25 mettent en avant quelques-uns des joueurs qui ont marqué l'histoire du foot ou qui performent actuellement, grâce à leur performance depuis des années, mais en étant issus de championnats inférieurs ou de programmes universitaires. Ces derniers se sont ensuite hissés au sommet du football. Ces joueurs ont également un meilleur collectif, donnant 2 points au club, au championnat ou le pays.

Nous retrouvons aussi de nouvelles cartes Icônes ou Héros dans les packs. L'équipe Grassroots Greats de FC 25 est dés maintenant disponible dans les packs. N'oubliez pas non plus de récupérez la carte gratuite de Maradona, à faire évoluer pour avoir une très belle carte.

Grassroots Greats FC 25

Gardien

  • 88 - Italie Guglielmo Vicario - G - Spurs

Défenseurs

  • 91 - Uruguay Ronald Araujo - DC - FC Barcelona
  • 89 - États-Unis Carson Pickett - DG - Orlando Pride
  • 88 - Italie Giovanni Di Lorenzo - DD - SSC Napoli
  • 87 - Jamaïque Ethan Pinnock - DC - Brentford
  • 87 - États-Unis Ryan Williams - DD - NC Courage

Milieux

  • 93 - Argentine Paulo Dybala - MOC - AS Roma
  • 92 - Argentine Alexis Mac Allister - MC - Liverpool
  • 92 - Portugal Bruno Miguel Borges Fernandes - MOC - Manchester Utd
  • 91 - France Michael Olise - MD - FC Bayern München
  • 90 - Allemagne Pascal Groß - MDC - Borussia Dortmund
  • 89 - Allemagne Chris Führich - MG - VfB Stuttgart
  • 89 - Algérie Riyad Mahrez - MD - Al Ahli
  • 88 - Turquie Hakan Çalhanoglu - MDC - Lombardia FC
  • 88 - Congo Pelly-Ruddock Mpanzu - MC - Rotherham Utd
  • 87 - Vénézuela Gabriela García - MDC - Atlético de Madrid

Attaquants

  • 91 - Angleterre Jamie Vardy - BU - Leicester City
  • 91 - Malawi Tabitha Chawinga - BU - OL
  • 90 - Angleterre Ollie Watkins - BU - Aston Villa
  • 89 - Canada Jonathan David - BU - LOSC Lille
  • 89 - États-Unis Lynn Williams - AG - OL Reign
  • 88 - Angleterre Rachel Daly - BU - Aston Villa
  • 87 - Italie Mattia Zaccagni - AG - Latium
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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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