FC 25 : Les cartes Grassroots Greats sont disponibles



le 14 février 2025 à 19h13 Publié par Corentin Rimbert le 14 février 2025 à 19h13

Les cartes Grassroots Greats modifiant grandement les statistiques sur FC 25 des joueurs les plus prometteurs du football international, sont dès maintenant disponibles dans les packs sur Ultimate Team.