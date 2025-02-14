FC 25 : Découvrez la carte Maradona gratuite et son évolution

EA Sports offre à nouveau une belle carte à tous ses joueurs, Maradona. Il sera possible de la faire évoluer pour améliorer son équipe.
Décidément, EA Sports se montre très généreux cette année, pour FC 25
. Après avoir offert une belle carte icône de Zinedine Zidane pour la TOTY, le studio réitère avec un autre des meilleurs joueurs de tous les temps, Diego Maradona
.
Le principe est légèrement différent, étant donné que la carte offerte n'est pas réellement jouable, mais il sera possible de lui apporter une double Évolution pour augmenter drastiquement sa note
, et l'utiliser comme un joueur fort de votre équipe.
Récupérez la carte gratuite de Maradona, et faites-la évoluer
Dès ce 14 février à 19 heures, tous les joueurs qui lanceront FC 25 obtiendront une carte de Maradona notée 77
. Faible oui, mais une évolution gratuite permettra à tous les joueurs de le faire monter jusqu'à 89
, ce qui est déjà très bien. Il pourra alors occuper l'un de ces trois postes :
De quoi augmenter les possibilités pour intégrer l'Argentin dans votre équipe. Vous en voulez plus ? Bonne nouvelle. Une évolution payante permettra de passer la note de 89 à 92
, augmentant alors encore un peu plus ses statistiques.
À l'instar de Zinedine Zidane il y a quelques semaines, nous devrions retrouver la carte de Diego Maradona dans de nombreuses équipes de FC 25
. Sauf pour celles et ceux qui auront la chance de packer sa carte Icône, qui arrive avec le nouvel événement, et qui est notée 96.
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