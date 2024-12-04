FC 25 : Le mode Rush enfin modifié, pour faire plaisir aux joueurs

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 04 décembre 2024 à 15h17
L'une des demandes des joueurs au sujet du mode Rush de FC 25 a été entendue par EA Sports. Mais d'autres changements sont encore attendus.
FC 25 : Le mode Rush enfin modifié, pour faire plaisir aux joueurs
Le mode Rush est, sans aucun doute, l'un des meilleurs ajouts à la licence depuis plusieurs années. Dans FC 25, nous le retrouvons dans différents modes de jeu, et surtout dans Ultimate Team, qui a très vite conquis la communauté, bien que tout ne soit pas parfait. Les joueurs ont donc dressé une liste de changements potentiels pour rendre le mode Rush meilleur dans UT, pour pouvoir y jouer sans frustration, ou tout du moins l'atténuer. 

Un changement majeur pour Rush dans FC 25

À l'occasion de la sortie de la mise à jour premières neiges de FC 25, qui modifie de nombreuses choses dans le gameplay, les développeurs ont réduit le temps des matchs du mode Rush, passant de 7 à 5 minutes. Idéal pour maximiser l'expérience, et surtout réduire le temps d'attente lorsque certains coéquipiers sont inactifs.

De plus, cela permet de récupérer plus facilement les récompenses proposées via le mode Rush, qui n'étaient pas forcément accessibles pour les joueurs ne pouvant pas passer énormément de temps dans FC 25.
Nous avons entendu vos commentaires sur le fait que certains matchs de Rush semblaient trop longs, et nous l'avons également constaté dans nos données. Dans 95 % des matchs Rush de sept minutes dans Football Ultimate Team, l'équipe qui menait à la cinquième minute a fini par remporter le match. Nous pensons que la réduction de la durée des matchs permettra d'accélérer le rythme du jeu tout en offrant des moments de retour gratifiants.
Toutefois, les développeurs ont également évoqué le futur du mode, que ce soit dans Ultimate Team ou Clubs, indiquant qu'ils travaillent pour sanctionner les joueurs AFK. Le but est d'expulser plus facilement et rapidement les joueurs inactifs, le fléau de ce mode. La communauté réclame également la possibilité d'exclure un coéquipier qui serait inactif, ou aurait un comportement d'anti-jeu, mais rien n'a été dit à ce sujet.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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