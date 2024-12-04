FC 25 : Le mode Rush enfin modifié, pour faire plaisir aux joueurs

FC 25 : Patch #17, les détails de la mise à jour du 2 juillet
Découvrez tous les changements de la mise à jour du 2 juillet de FC 25, qui modifie certains éléments du gameplay et corrige quelques problèmes.
Nous avons entendu vos commentaires sur le fait que certains matchs de Rush semblaient trop longs, et nous l'avons également constaté dans nos données. Dans 95 % des matchs Rush de sept minutes dans Football Ultimate Team, l'équipe qui menait à la cinquième minute a fini par remporter le match. Nous pensons que la réduction de la durée des matchs permettra d'accélérer le rythme du jeu tout en offrant des moments de retour gratifiants.Toutefois, les développeurs ont également évoqué le futur du mode, que ce soit dans Ultimate Team ou Clubs, indiquant qu'ils travaillent pour sanctionner les joueurs AFK. Le but est d'expulser plus facilement et rapidement les joueurs inactifs, le fléau de ce mode. La communauté réclame également la possibilité d'exclure un coéquipier qui serait inactif, ou aurait un comportement d'anti-jeu, mais rien n'a été dit à ce sujet.
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