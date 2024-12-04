FC 25 : Le mode Rush enfin modifié, pour faire plaisir aux joueurs



le 04 décembre 2024 à 15h17 Publié par Corentin Rimbert le 04 décembre 2024 à 15h17

L'une des demandes des joueurs au sujet du mode Rush de FC 25 a été entendue par EA Sports. Mais d'autres changements sont encore attendus.