FC 25 : MàJ Premières neiges du 4 décembre, les détails



le 04 décembre 2024 à 14h31 Publié par Corentin Rimbert le 04 décembre 2024 à 14h31

Retrouvez le patch notes de la mise à jour du 4 décembre, intitulée premières neiges et qui introduit de nombreux changements dans FC 25, notamment au gameplay et pour le mode Rush.