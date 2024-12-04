FC 25 : MàJ Premières neiges du 4 décembre, les détails

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 04 décembre 2024 à 14h31
Retrouvez le patch notes de la mise à jour du 4 décembre, intitulée premières neiges et qui introduit de nombreux changements dans FC 25, notamment au gameplay et pour le mode Rush.
FC 25 : MàJ Premières neiges du 4 décembre, les détails
FC 25 continue d'améliorer l'expérience, en lançant une mise à jour hivernale, dans le but d'ajuster le gameplay et corriger des problèmes. Le mode Rush est notamment concerné, sans oublier les gestes techniques ou encore le mode Carrière.

Quoi qu'il en soit, ne tournons pas autour du pot et découvrez sans plus tarder le patch notes de la mise à jour premières neiges de FC 25, qui est maintenant disponible sur toutes les plateformes.

Patch premières neiges FC 25

La mise à jour Premières neiges (mise à jour n° 6) est désormais disponible et comprend :
  • De nouveaux rôles et objectifs
  • Des matchs Rush plus courts et de nouveaux éléments dans Ultimate Team
  • Des mises à jour pour les modes Carrière et Clubs
  • Un nouveau menu sur le thème de l'hiver

Jouabilité

Voici les changements apportés :

  • Ajout des rôles 10 à l'ancienne et ML, ainsi que treize autres objectifs.
  • Pour en savoir plus sur ces rôles et objectifs, scannez le code QR sur la droite afin d'accéder à notre article Paroles de développeurs sur la mise à jour Premières neiges.
  • Légère amélioration de la vitesse et de la régularité du geste technique Arrêt et pivot (en courant) si effectué par des athlètes avec des gestes techniques 3 étoiles.
  • Légère amélioration de la vitesse des râteaux arrière.
  • Amélioration de la régularité des gestes techniques Arrêt et pivot (en courant), Roulette, Double talonnade, des feintes et des départs si effectués par des athlètes avec des gestes techniques 2 étoiles.
  • Légère amélioration de la vitesse et de la régularité des feintes de tir en trottinant si effectuées par des athlètes avec des gestes techniques 3 étoiles et plus.
  • Légère diminution de la vitesse des feintes de corps en trottinant.
  • Les athlètes en attaque reviennent désormais plus vite d'une position de hors-jeu.
  • Légère augmentation de la fenêtre de temps où une course dirigée peut être demandée.
  • Un changement d'athlète peut être demandé pendant une passe en cas de verrouillage sur joueur/joueuse.

Correction des problèmes suivants :

  • Amélioration de la logique défensive pour le suivi des appels de balle lors des coups d'envoi.
  • Les DC (défenseurs centraux) de l'équipe en attaque pouvaient parfois monter trop haut.
  • Le pressing collectif n'était pas toujours effectué par l'athlète avec l'indicateur de changement de joueur ou de joueuse lorsqu'il était demandé.
  • Les DC pouvaient se positionner trop loin entre eux quand leur équipe avait la possession du ballon.
  • Résolution des cas de changement d'athlète ne fonctionnant pas comme prévu.
  • Correction des cas où un verrouillage de joueur ou de joueuse pouvait entraîner un changement d'athlète involontaire.
  • Un déplacement du gardien de but peut entraîner un changement d'athlète involontaire. Nous étudions actuellement cet effet secondaire.
  • Correction d'un problème empêchant les athlètes avec des attributs de tacles élevés d'être aussi efficaces que prévu dans certaines situations.
  • Dans certains cas, lors de coups francs lointains, le ballon n'arrivait sur aucun destinataire en particulier.
  • Amélioration de la logique de l'arbitre pour siffler les hors-jeu dans des situations avec GB (gardien de but).
  • Amélioration de la logique de l'arbitre pour siffler les fautes sur certains tacles.
  • Dans de rares situations, les athlètes en attaque pouvaient involontairement rester au milieu du terrain.
  • Dans certains cas, les DEF (défenseurs) pouvaient plus facilement récupérer le ballon que prévu derrière le porteur.
  • Correction d'un problème lors d'une demande de tacle, susceptible de déplacer l'athlète que vous contrôliez vers le ballon avant de lancer l'animation du tacle.
  • Désactivation de l'IU Tactiques avec le BMD / les touches directionnelles / boutons directionnels dans les matchs Coup d'envoi 3-3, car cela n'avait aucun impact sur la jouabilité.

Ultimate Team

Voici les changements apportés :

  • Durée des matchs Rush réduite de 7 à 5 minutes.
  • Le filtre de rareté du Créateur d'équipe peut désormais être utilisé pour rechercher toutes les raretés disponibles, comme pour la recherche sur le Marché des transferts.
  • Les personnes qui ne participent pas activement à un match Rush sont plus susceptibles d'être expulsées du match.

Correction des problèmes suivants :

  • Certains éléments j. s'affichaient de manière incorrecte en tant qu'éléments de prêt en les consultant dans le passe saisonnier.
  • Après la modification des tactiques, les postes des éléments j. pouvaient changer de manière involontaire.

Mode Carrière

Voici les changements apportés :

  • Les athlètes qui ne proviennent pas du centre de formation peuvent désormais gagner des Styles de jeu au fur et à mesure de leur développement.
  • Les GB (gardiens de but) espoirs peuvent désormais développer deux Styles de jeu.
  • Mise à jour des présélections de Vision tactique pour prendre en compte les nouveaux rôles et objectifs.
  • Ajout de l'hiver aux conditions météo des exercices d'entraînement, activable ou non via Effets de la météo.
  • Mise à jour de la liste des ICÔNES disponibles dans Carrière de pro.

Correction des problèmes suivants :

  • Dans Point de départ réel, les blessures et les suspensions modifiées n'étaient pas toujours correctement appliquées aux athlètes.
  • Dans certains cas, les athlètes pouvaient gagner une quantité illimitée de Styles de jeu via les exercices d'entraînement.

Clubs

Voici les changements apportés :

  • L'hiver s'installe dans les matchs libres. Il s'agit d'une mise à jour uniquement visuelle sans impact sur la jouabilité.
  • Ajout des installations Salle RV et Exercices de passes.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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