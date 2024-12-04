FC 25 : MàJ Premières neiges du 4 décembre, les détails

FC 25 : Patch #17, les détails de la mise à jour du 2 juillet
Découvrez tous les changements de la mise à jour du 2 juillet de FC 25, qui modifie certains éléments du gameplay et corrige quelques problèmes.
Patch premières neiges FC 25La mise à jour Premières neiges (mise à jour n° 6) est désormais disponible et comprend :
- De nouveaux rôles et objectifs
- Des matchs Rush plus courts et de nouveaux éléments dans Ultimate Team
- Des mises à jour pour les modes Carrière et Clubs
- Un nouveau menu sur le thème de l'hiver
Jouabilité
Voici les changements apportés :
- Ajout des rôles 10 à l'ancienne et ML, ainsi que treize autres objectifs.
- Pour en savoir plus sur ces rôles et objectifs, scannez le code QR sur la droite afin d'accéder à notre article Paroles de développeurs sur la mise à jour Premières neiges.
- Légère amélioration de la vitesse et de la régularité du geste technique Arrêt et pivot (en courant) si effectué par des athlètes avec des gestes techniques 3 étoiles.
- Légère amélioration de la vitesse des râteaux arrière.
- Amélioration de la régularité des gestes techniques Arrêt et pivot (en courant), Roulette, Double talonnade, des feintes et des départs si effectués par des athlètes avec des gestes techniques 2 étoiles.
- Légère amélioration de la vitesse et de la régularité des feintes de tir en trottinant si effectuées par des athlètes avec des gestes techniques 3 étoiles et plus.
- Légère diminution de la vitesse des feintes de corps en trottinant.
- Les athlètes en attaque reviennent désormais plus vite d'une position de hors-jeu.
- Légère augmentation de la fenêtre de temps où une course dirigée peut être demandée.
- Un changement d'athlète peut être demandé pendant une passe en cas de verrouillage sur joueur/joueuse.
Correction des problèmes suivants :
- Amélioration de la logique défensive pour le suivi des appels de balle lors des coups d'envoi.
- Les DC (défenseurs centraux) de l'équipe en attaque pouvaient parfois monter trop haut.
- Le pressing collectif n'était pas toujours effectué par l'athlète avec l'indicateur de changement de joueur ou de joueuse lorsqu'il était demandé.
- Les DC pouvaient se positionner trop loin entre eux quand leur équipe avait la possession du ballon.
- Résolution des cas de changement d'athlète ne fonctionnant pas comme prévu.
- Correction des cas où un verrouillage de joueur ou de joueuse pouvait entraîner un changement d'athlète involontaire.
- Un déplacement du gardien de but peut entraîner un changement d'athlète involontaire. Nous étudions actuellement cet effet secondaire.
- Correction d'un problème empêchant les athlètes avec des attributs de tacles élevés d'être aussi efficaces que prévu dans certaines situations.
- Dans certains cas, lors de coups francs lointains, le ballon n'arrivait sur aucun destinataire en particulier.
- Amélioration de la logique de l'arbitre pour siffler les hors-jeu dans des situations avec GB (gardien de but).
- Amélioration de la logique de l'arbitre pour siffler les fautes sur certains tacles.
- Dans de rares situations, les athlètes en attaque pouvaient involontairement rester au milieu du terrain.
- Dans certains cas, les DEF (défenseurs) pouvaient plus facilement récupérer le ballon que prévu derrière le porteur.
- Correction d'un problème lors d'une demande de tacle, susceptible de déplacer l'athlète que vous contrôliez vers le ballon avant de lancer l'animation du tacle.
- Désactivation de l'IU Tactiques avec le BMD / les touches directionnelles / boutons directionnels dans les matchs Coup d'envoi 3-3, car cela n'avait aucun impact sur la jouabilité.
Ultimate Team
Voici les changements apportés :
- Durée des matchs Rush réduite de 7 à 5 minutes.
- Le filtre de rareté du Créateur d'équipe peut désormais être utilisé pour rechercher toutes les raretés disponibles, comme pour la recherche sur le Marché des transferts.
- Les personnes qui ne participent pas activement à un match Rush sont plus susceptibles d'être expulsées du match.
Correction des problèmes suivants :
- Certains éléments j. s'affichaient de manière incorrecte en tant qu'éléments de prêt en les consultant dans le passe saisonnier.
- Après la modification des tactiques, les postes des éléments j. pouvaient changer de manière involontaire.
Mode Carrière
Voici les changements apportés :
- Les athlètes qui ne proviennent pas du centre de formation peuvent désormais gagner des Styles de jeu au fur et à mesure de leur développement.
- Les GB (gardiens de but) espoirs peuvent désormais développer deux Styles de jeu.
- Mise à jour des présélections de Vision tactique pour prendre en compte les nouveaux rôles et objectifs.
- Ajout de l'hiver aux conditions météo des exercices d'entraînement, activable ou non via Effets de la météo.
- Mise à jour de la liste des ICÔNES disponibles dans Carrière de pro.
Correction des problèmes suivants :
- Dans Point de départ réel, les blessures et les suspensions modifiées n'étaient pas toujours correctement appliquées aux athlètes.
- Dans certains cas, les athlètes pouvaient gagner une quantité illimitée de Styles de jeu via les exercices d'entraînement.
Clubs
Voici les changements apportés :
- L'hiver s'installe dans les matchs libres. Il s'agit d'une mise à jour uniquement visuelle sans impact sur la jouabilité.
- Ajout des installations Salle RV et Exercices de passes.
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