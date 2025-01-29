FC 25 : Évolution Icône, quels sont les meilleurs choix ?



le 29 janvier 2025 à 18h24 Publié par Corentin Rimbert le 29 janvier 2025 à 18h24

Vous souhaitez faire l'Évolution Icône de FC 25, mais vous ne savez pas vers quel joueur vous pencher ? Nous vous donnons quelques pistes.