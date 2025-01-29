FC 25 : Évolution Icône, quels sont les meilleurs choix ?

Vous souhaitez faire l'Évolution Icône de FC 25, mais vous ne savez pas vers quel joueur vous pencher ? Nous vous donnons quelques pistes.
Electronic Arts a lancé un DCE assez spécial lors de cette TOTY, permettant de récupérer une Évolution qui améliorera une Icône notée 88 ou moins dans FC 25
. Du beau monde donc, mais il peut être difficile de choisir quelle carte faire évoluer. C'est pourquoi nous vous indiquons quels sont les meilleurs choix
.
Comment avoir l'Évolution Renfort Icône de FC 25 ?
Commençons déjà par l'obtention de cette Évolution. Celle-ci ne peut s'obtenir que via un Défi Création d'Équipe
, et vous demandera d'avoir une note globale de 85, et une carte TOTW dans l'équipe. Assez facile à faire donc, surtout si vous avez pu ouvrir des packs ces derniers jours, pour tenter d'avoir une carte TOTY.
Quoi qu'il en soit, il faudra ensuite appliquer cette Évolution à une carte Icône de FC 25, avec une note égale ou inférieure à 88
.
Quelle carte améliorer avec l'Évolution Icone de FC 25 ?
Malheureusement, tous les joueurs Icône ne sont pas éligibles, cela serait trop beau. La liste est tout de même très intéressante, et faire évoluer certaines de ces cartes permet d'avoir une version Icône assez puissante, qui aura toute sa place dans de nombreuses équipes.Voici la liste des joueurs que nous vous suggérons d'améliorer
, selon les statistiques (avec le prix de la carte actuellement achetable sur le marché) :
- Vieira (715 000 console, 845 000 PC)
- Thuram (408 000 console, 465 000 PC)
- Blanc (200 000 console, 200000 PC, actuellement introuvable)
- Ribéry (247 000 console, 240 000 PC)
- Desailly (159 000 console, 173 000 PC)
- Fernando Torres (199 000 console, 229 000 PC)
- Hierro (107 000 console, 110 000 PC)
Beaucoup de joueurs français donc, pas étonnant étant donné qu'ils viennent presque tous de la même génération, celle qui a dominé le football entre 1998 et 200, remportant ses deux compétitions internationales (Coupe du monde et Euro). Exception pour Ribéry, qui a tout de même atteint la finale de la Coupe du monde en 2006, devenant par la suite un pilier du Bayern Munich.
Vous avez jusqu'au 8 février pour débuter cette Évolution. Vous disposerez ensuite d'une semaine pour la compléter. Le DCE se termine quant à lui le 1er
février. Selon les dernières rumeurs, il sera possible de faire deux Évolution d'un coup à partir de cette même date
. Idéale pour maximiser son temps.
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