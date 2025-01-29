FC 25 : Un gros changement arrive pour les Évolutions, qui ravira tous les joueurs



le 29 janvier 2025 à 15h14 Publié par Corentin Rimbert le 29 janvier 2025 à 15h14

Introduites l'an dernier, les Évolutions sont un vrai atout pour améliorer ses joueurs dans EA SPORTS FC, notamment FC 25. Un changement important qui sera apprécié arrive.