FC 25 : Un gros changement arrive pour les Évolutions, qui ravira tous les joueurs

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 29 janvier 2025 à 15h14
Introduites l'an dernier, les Évolutions sont un vrai atout pour améliorer ses joueurs dans EA SPORTS FC, notamment FC 25. Un changement important qui sera apprécié arrive.
FC 25 : Un gros changement arrive pour les Évolutions, qui ravira tous les joueurs
Depuis l'arrivée des Évolutions dans la licence FC, les joueurs peuvent améliorer certaines cartes pour booster leurs statistiques et les rendre viables. Cela permet de jouer avec des cartes bronze, argent ou avec une note trop basse en améliorant sa note, pour que ses statistiques soient « méta », offrant alors moult possibilités aux joueurs de FC 25.

Si la version proposée cette année est meilleure que l'an dernier, les développeurs réfléchissent à faire encore mieux, surtout à mesure que FC 25 avance. C'est dans ce sens qu'un leak vient donner une bonne nouvelle aux joueurs : la multi évolution.

Bientôt deux Évolutions à la fois dans FC 25

Actuellement, il n'est possible de faire qu'une Évolution à la fois, ce qui peut frustrer les joueurs puisque cela demande de jouer énormément. EA Sports le sait, et va normalement bientôt changer la donne. 

Dans quelques jours sortira une nouvelle promotion, Future Stars, mettant fin pour de bon à la TOTY. Et selon les rumeurs, en plus des nouveaux joueurs, les Évolutions vont changer puisqu'il sera possible d'en faire deux en même temps. Une aubaine pour celles et ceux qui aiment cette fonctionnalité, mais qui n'ont pas forcément le temps de faire toutes les évolutions nécessaires ou possibles.
Reste à savoir si EA laissera la double évolution au-delà de la promotion, ou si nous n'en profiterons que durant quelques jours. Quoi qu'il en soit, cette annonce, qui devrait être confirmée ce 31 janvier, fera plaisir aux joueurs.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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