FC 25 : Bonne nouvelle pour FUT Champions

FC 25 : Patch #17, les détails de la mise à jour du 2 juillet
Découvrez tous les changements de la mise à jour du 2 juillet de FC 25, qui modifie certains éléments du gameplay et corrige quelques problèmes.
L'éditeur répond également aux suggestions de la communauté en modifiant les récompenses des Finales Champions. Pendant les trois premières semaines de la saison 4, les joueurs pourront obtenir des cartes des équipes de la promotion en cours.
Starting in Season 4 (Dec 26 at 8am UTC), we're making changes to Champs, Rivals and Squad Battles based on your feedback:— EA SPORTS FC Direct Communication (@EASFCDirect) December 20, 2024
✔️Reducing Champs Playoffs win requirement
✔️Campaign Guarantee Rewards
✔️Extra 24 hours added to Champs Finals
Read the full details here:…
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