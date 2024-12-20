FC 25 : Bonne nouvelle pour FUT Champions

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 20 décembre 2024 à 19h30
Electronic Arts a dévoilé quelques changements bienvenus dans FC 25 et surtout FUT Champions, pour faire plaisir à tous les joueurs.
FC 25 : Bonne nouvelle pour FUT Champions
Alors qu'une nouvelle série de cartes vient de sortir dans FC 25, les Winter Wildcards, EA Sports a également dévoilé des changements pour l'un des modes Ultimate Team les plus importants : FUT Champions.

Les Finales FUT Champions prolongés de 24 heures 

Bonne nouvelle pour les amateurs de FUT Champions dans FC 25. EA Sports a annoncé que la durée des Finales FUT Champions sera prolongée de 24 heures, offrant ainsi plus de temps aux joueurs pour compléter leurs matchs dès la saison 4 (26 décembre). Parfait pour permettre à plus de joueurs de découvrir ce mode intense et toxique.

D'ailleurs, pour se qualifier les joueurs auront besoin d'une victoire en moins, puisque au lieu des 3 sur 5, nous passons à 2 sur 5.
L'éditeur répond également aux suggestions de la communauté en modifiant les récompenses des Finales Champions. Pendant les trois premières semaines de la saison 4, les joueurs pourront obtenir des cartes des équipes de la promotion en cours.

Ainsi, les Finales FUT Champions commenceront désormais chaque vendredi à 19h et se termineront le mardi suivant à 8h, à compter du 27 décembre. Cette extension permettra aux joueurs de mieux répartir leurs matchs et de profiter pleinement des nouvelles récompenses.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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