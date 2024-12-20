FC 25 : Les joueurs Winter Wildcards sont disponibles

Les cartes Winter Wildcards sont de retour dans FC 25 et son mode Ultimate Team. Elles modifient grandement les statistiques et postes de certains joueurs.

Winter Wildcards FC 25, qu'est-ce que c'est ?

Joueurs Winter Wildcards FC 25

Défenseurs

94 - Erling Haaland - DC - Manchester City

- DC - Manchester City 89 - Pedro Antonio Porro Sauceda - DD - Spurs

- DD - Spurs 89 - Rose Lavelle - DG - NJ/NY Gotham

- DG - NJ/NY Gotham 88 - Daniel Parejo Muñoz - DC - Villarreal CF

- DC - Villarreal CF 88 - Dominique Janssen - DC - Manchester Utd

- DC - Manchester Utd 87 - Daniel Vivian Moreno - DC - Athletic Club

- DC - Athletic Club 87 - Marc Guéhi - DC - Crystal Palace

- DC - Crystal Palace 87 - Sergio Gómez Martín - DG - Real Sociedad

Milieux

91 - Frenkie de Jong - MDC - FC Barcelona

- MDC - FC Barcelona 91 - Frenkie de Jong - MC - FC Barcelona

- MC - FC Barcelona 90 - Declan Rice - MDC - Arsenal

- MDC - Arsenal 89 - Ademola Lookman - MOC - Bergamo Calcio

- MOC - Bergamo Calcio 89 - Salem Al Dawsari - MG - Al Hilal

- MG - Al Hilal 88 - Malik Tillman - MOC - PSV

- MOC - PSV 87 - Willi Orban - MDC - RB Leipzig

- MDC - RB Leipzig 86 - Branco van den Boomen - MDC - Ajax

- MDC - Ajax 86 - Eren Dinkçi - MD - SC Freiburg

- MD - SC Freiburg 86 - Osame Sahraoui - MG - LOSC Lille

Attaquants

94 - Erling Haaland - BU - Manchester City

- BU - Manchester City 93 - Caroline Graham Hansen - AD - FC Barcelona

- AD - FC Barcelona 93 - Vinícius José de Oliveira Júnior - AG - Real Madrid

- AG - Real Madrid 93 - Vinícius José de Oliveira Júnior - BU - Real Madrid

- BU - Real Madrid 89 - Alexandre Lacazette - BU - OL

- BU - OL 88 - Mauro Icardi - BU - Galatasaray

- BU - Galatasaray 87 - Deniz Undav - BU - VfB Stuttgart

- BU - VfB Stuttgart 86 - Liam Delap - BU - Ipswich







PS4 & PS5 Carte PSN de 5 € → 4,49 € au lieu de 5 €, soit 10 % de réduction. Carte PSN de 15 € → 13,39 € au lieu de 15 €, soit 11 % de réduction. Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 35 € → 31,99 € au lieu de 35 €, soit 9 % de réduction. Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.

Xbox One & Xbox Series X|S 1050 Points FC → 7,99 € au lieu de 10 €, soit 20 % de réduction. 2800 Points FC → 16,09 € au lieu de 25 €, soit 36 % de réduction. 5900 Points FC → 38,99 € au lieu de 50 €, soit 22 % de réduction. 12 000 Points FC → 0,99 € au lieu de 100 €, soit 99 % de réduction.

PC

1050 Points FC → 1 € au lieu de 10 €, soit 90 % de réduction. 2800 Points FC → 1,99 € au lieu de 25 €, soit 92 % de réduction. 5900 Points FC → 8,99 € au lieu de 50 €, soit 82 % de réduction. 12 000 Points FC → 15,99 € au lieu de 100 €, soit 84 % de réduction.



À l'occasion des fêtes de fin d'année, Electronic Arts, comme à son habitude depuis quelques années maintenant, propose une série de cartes dédiée à l'événement avecpour. À l'image des autres promotions, les joueurs sélectionnés verront leurs statistiques être très légèrement boostées pour certains, voire largement pour les autres.Les joueurs bénéficiant de ces cartes hivernales ne sont pas que des joueurs ayant été mis en avant grâce à des performances de haut niveau en cette première partie de saison, bien que nous retrouvons quelques-uns des meilleurs joueurs de chaque championnat. La première équipe sera disponible dans les packs du vendredi 20 décembre au vendredi 27 décembre avant que la seconde équipe ne prenne le relai jusqu'au 3 janvier 2025.Vous pouvez retrouver ci-dessousdurant l'événement. D'autres le seront par le biais des DCE. Les joueurs y apparaissent plusieurs fois, étant donné qu'ils possèdent plusieurs versions, avec un poste différent.Si vous souhaitez acheter desdans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire