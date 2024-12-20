FC 25 : Les joueurs Winter Wildcards sont disponibles

Les cartes Winter Wildcards sont de retour dans FC 25 et son mode Ultimate Team. Elles modifient grandement les statistiques et postes de certains joueurs.
Winter Wildcards FC 25, qu'est-ce que c'est ?
À l'occasion des fêtes de fin d'année, Electronic Arts, comme à son habitude depuis quelques années maintenant, propose une série de cartes dédiée à l'événement avec Winter Wildcards
pour FC 25
. À l'image des autres promotions, les joueurs sélectionnés verront leurs statistiques être très légèrement boostées pour certains, voire largement pour les autres.
Les joueurs bénéficiant de ces cartes hivernales ne sont pas que des joueurs ayant été mis en avant grâce à des performances de haut niveau en cette première partie de saison, bien que nous retrouvons quelques-uns des meilleurs joueurs de chaque championnat. La première équipe sera disponible dans les packs du vendredi 20 décembre au vendredi 27 décembre avant que la seconde équipe ne prenne le relai jusqu'au 3 janvier 2025.
Vous pouvez retrouver ci-dessous tous les joueurs Winter Wildcards disponibles dans les packs sur FC 25
durant l'événement. D'autres le seront par le biais des DCE. Les joueurs y apparaissent plusieurs fois, étant donné qu'ils possèdent plusieurs versions, avec un poste différent.
Joueurs Winter Wildcards FC 25
Défenseurs
- 94 - Erling Haaland - DC - Manchester City
- 89 - Pedro Antonio Porro Sauceda - DD - Spurs
- 89 - Rose Lavelle - DG - NJ/NY Gotham
- 88 - Daniel Parejo Muñoz - DC - Villarreal CF
- 88 - Dominique Janssen - DC - Manchester Utd
- 87 - Daniel Vivian Moreno - DC - Athletic Club
- 87 - Marc Guéhi - DC - Crystal Palace
- 87 - Sergio Gómez Martín - DG - Real Sociedad
Milieux
- 91 - Frenkie de Jong - MDC - FC Barcelona
- 91 - Frenkie de Jong - MC - FC Barcelona
- 90 - Declan Rice - MDC - Arsenal
- 89 - Ademola Lookman - MOC - Bergamo Calcio
- 89 - Salem Al Dawsari - MG - Al Hilal
- 88 - Malik Tillman - MOC - PSV
- 87 - Willi Orban - MDC - RB Leipzig
- 86 - Branco van den Boomen - MDC - Ajax
- 86 - Eren Dinkçi - MD - SC Freiburg
- 86 - Osame Sahraoui - MG - LOSC Lille
Attaquants
- 94 - Erling Haaland - BU - Manchester City
- 93 - Caroline Graham Hansen - AD - FC Barcelona
- 93 - Vinícius José de Oliveira Júnior - AG - Real Madrid
- 93 - Vinícius José de Oliveira Júnior - BU - Real Madrid
- 89 - Alexandre Lacazette - BU - OL
- 88 - Mauro Icardi - BU - Galatasaray
- 87 - Deniz Undav - BU - VfB Stuttgart
- 86 - Liam Delap - BU - Ipswich
Si vous souhaitez acheter des Points FC
dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming
:
- PS4 & PS5
- Carte PSN de 5 € → 4,49 € au lieu de 5 €, soit 10 % de réduction.
- Carte PSN de 15 € → 13,39 € au lieu de 15 €, soit 11 % de réduction.
- Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 35 € → 31,99 € au lieu de 35 €, soit 9 % de réduction.
- Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
- Xbox One & Xbox Series X|S
- 1050 Points FC → 7,99 € au lieu de 10 €, soit 20 % de réduction.
- 2800 Points FC → 16,09 € au lieu de 25 €, soit 36 % de réduction.
- 5900 Points FC → 38,99 € au lieu de 50 €, soit 22 % de réduction.
- 12 000 Points FC → 0,99 € au lieu de 100 €, soit 99 % de réduction.
- PC
- 1050 Points FC → 1 € au lieu de 10 €, soit 90 % de réduction.
- 2800 Points FC → 1,99 € au lieu de 25 €, soit 92 % de réduction.
- 5900 Points FC → 8,99 € au lieu de 50 €, soit 82 % de réduction.
- 12 000 Points FC → 15,99 € au lieu de 100 €, soit 84 % de réduction.
commentaire (0)