FC 25 : Les joueurs Winter Wildcards sont disponibles

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 20 décembre 2024 à 19h10
Les cartes Winter Wildcards sont de retour dans FC 25 et son mode Ultimate Team. Elles modifient grandement les statistiques et postes de certains joueurs.
FC 25 : Les joueurs Winter Wildcards sont disponibles

Winter Wildcards FC 25, qu'est-ce que c'est ?

À l'occasion des fêtes de fin d'année, Electronic Arts, comme à son habitude depuis quelques années maintenant, propose une série de cartes dédiée à l'événement avec Winter Wildcards pour FC 25. À l'image des autres promotions, les joueurs sélectionnés verront leurs statistiques être très légèrement boostées pour certains, voire largement pour les autres.

Les joueurs bénéficiant de ces cartes hivernales ne sont pas que des joueurs ayant été mis en avant grâce à des performances de haut niveau en cette première partie de saison, bien que nous retrouvons quelques-uns des meilleurs joueurs de chaque championnat. La première équipe sera disponible dans les packs du vendredi 20 décembre au vendredi 27 décembre avant que la seconde équipe ne prenne le relai jusqu'au 3 janvier 2025.

Vous pouvez retrouver ci-dessous tous les joueurs Winter Wildcards disponibles dans les packs sur FC 25 durant l'événement. D'autres le seront par le biais des DCE. Les joueurs y apparaissent plusieurs fois, étant donné qu'ils possèdent plusieurs versions, avec un poste différent.

Joueurs Winter Wildcards FC 25

Défenseurs

  • 94 - Norvège Erling Haaland - DC - Manchester City
  • 89 - Espagne Pedro Antonio Porro Sauceda - DD - Spurs
  • 89 - États-Unis Rose Lavelle - DG - NJ/NY Gotham
  • 88 - Espagne Daniel Parejo Muñoz - DC - Villarreal CF
  • 88 - Pays-Bas Dominique Janssen - DC - Manchester Utd
  • 87 - Espagne Daniel Vivian Moreno - DC - Athletic Club
  • 87 - Angleterre Marc Guéhi - DC - Crystal Palace
  • 87 - Espagne Sergio Gómez Martín - DG - Real Sociedad

Milieux

  • 91 - Pays-Bas Frenkie de Jong - MDC - FC Barcelona
  • 91 - Pays-Bas Frenkie de Jong - MC - FC Barcelona
  • 90 - Angleterre Declan Rice - MDC - Arsenal
  • 89 - Nigéria Ademola Lookman - MOC - Bergamo Calcio
  • 89 - Saudi Arabia Salem Al Dawsari - MG - Al Hilal
  • 88 - États-Unis Malik Tillman - MOC - PSV
  • 87 - Hongrie Willi Orban - MDC - RB Leipzig
  • 86 - Pays-Bas Branco van den Boomen - MDC - Ajax
  • 86 - Turquie Eren Dinkçi - MD - SC Freiburg
  • 86 - Maroc Osame Sahraoui - MG - LOSC Lille

Attaquants

  • 94 - Norvège Erling Haaland - BU - Manchester City
  • 93 - Norvège Caroline Graham Hansen - AD - FC Barcelona
  • 93 - Brésil Vinícius José de Oliveira Júnior - AG - Real Madrid
  • 93 - Brésil Vinícius José de Oliveira Júnior - BU - Real Madrid
  • 89 - France Alexandre Lacazette - BU - OL
  • 88 - Argentine Mauro Icardi - BU - Galatasaray
  • 87 - Allemagne Deniz Undav - BU - VfB Stuttgart
  • 86 - Angleterre Liam Delap - BU - Ipswich
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Si vous souhaitez acheter des Points FC dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming :
  • PS4 & PS5
    • Carte PSN de 5 € → 4,49 € au lieu de 5 €, soit 10 % de réduction.
    • Carte PSN de 15 € → 13,39 € au lieu de 15 €, soit 11 % de réduction.
    • Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 35 € → 31,99 € au lieu de 35 €, soit 9 % de réduction.
    • Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
  • Xbox One & Xbox Series X|S
    • 1050 Points FC → 7,99 € au lieu de 10 €, soit 20 % de réduction.
    • 2800 Points FC → 16,09 € au lieu de 25 €, soit 36 % de réduction.
    • 5900 Points FC → 38,99 € au lieu de 50 €, soit 22 % de réduction.
    • 12 000 Points FC → 0,99 € au lieu de 100 €, soit 99 % de réduction.
  • PC
    • 1050 Points FC  →  1 € au lieu de 10 €, soit 90 % de réduction.
    • 2800 Points FC  →  1,99 € au lieu de 25 €, soit 92 % de réduction.
    • 5900 Points FC →  8,99 € au lieu de 50 €, soit 82 % de réduction.
    • 12 000 Points FC → 15,99 € au lieu de 100 €, soit 84 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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