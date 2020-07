Far Cry 6 : Traverser la carte pourrait prendre plus d'une heure

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

L'étendue du terrain de jeu est souvent l'une des questions les plus importantes lorsque nous parlons d'un jeu en monde ouvert. Étant donné que nous savons d'ores et déjà que la carte de Far Cry 6 sera la plus grande de la franchise, nous pouvons tirer nos premières conclusions.En effet, si nous nous référons aux données de Conor Kearney , qui prend un malin plaisir à mesurer l'étendue des cartes des mondes ouverts,. Pour rejoindre les deux points les plus éloignés les uns des autres dans Far Cry 5, il lui a fallu pas moins de 54 minutes, ce qui laisse donc penser que, même s'il ne s'agit que de spéculations pour le moment.Nous devrions avoir de plus amples informations sur la carte prochainement, même si nous savons déjà que celle-ci est grandement inspirée de Cuba , l'équipe de développement y a même voyagé afin de retranscrire au mieux l'atmosphère qui y règne. Yara possédera même une grande ville, qui pourra être explorée librement par les joueurs, offrant une certaine verticalité. En bref,, en attendant d'en savoir plus.Pour rappel, le jeu sortira le 18 février 2021 sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X.