Far Cry : Une série est en préparation, Ubisoft vend la mèche

Une publication rapidement supprimée du site d'Ubisoft semble avoir confirmé la production d'une série TV Far Cry, portée par le créateur de Fargo et d'Alien: Earth.
La tendance aux adaptations de jeux vidéo sur petit écran continue de s'accélérer. Après le succès critique de The Last of Us
et l'enthousiasme autour de Fallout
, de nombreuses sociétés souhaitent aussi mettre en avant leurs univers. C'est ainsi qu'Ubisoft préparerait une série TV inspirée de l'une de ses licences phares : Far Cry
. Selon un billet publié par erreur sur son site officiel, le projet serait produit par FX et porté par deux noms bien connus de la télévision américaine.
La série Far Cry signée Noah Hawley et Rob McElhenney
Le message, supprimé peu après sa mise en ligne, révélait que Noah Hawley
(Fargo, Alien: Earth) et Rob McElhenney
(It's Always Sunny in Philadelphia, Mythic Quest) seraient les co-créateurs de la série. Noah Hawley officiera comme showrunner
, tandis que McElhenney incarnera l'un des personnages principaux.
D'après les informations qui ont été communiquées, la production sera assurée par :
- Rob McElhenney, Noah Hawley et Jackie Cohn pour More Better Productions
- Michael Garcia pour 26Keys Productions
- Nick Frenkel pour 3Arts Entertainment
- Gerard Guillemot, Margaret Boykin et Austin Dill pour Ubisoft Film & Television
Une anthologie à la manière des jeux
Chaque saison de la série Far Cry
explorera un nouvel environnement et de nouveaux personnages
, reprenant ainsi la formule d'anthologie qui a fait le succès de la licence vidéoludique. Ce format ouvre la porte à des récits inédits, tout en laissant la possibilité d'intégrer des figures emblématiques comme Vaas Montenegro
.
Noah Hawley est déjà familier de ce type de narration grâce à Fargo, où chaque saison propose une intrigue et des protagonistes différents. Cette expérience pourrait se révéler précieuse pour donner à la série l'identité forte et variée attendue par les fans, tout en ayant une certaine liberté scénaristique.
Un ton sombre et audacieux
Margaret Boykin, responsable des contenus film et TV chez Ubisoft Film & Television, explique que « Cette collaboration est une véritable mine de richesses. Far Cry est un tourbillon psychologique qui n'hésite pas à aborder les aspects les plus sombres et les plus absurdes de l'humanité, ce qui cadre parfaitement avec le style de narration audacieux et intrépide de FX.
».
Ce positionnement suggère que la série n'édulcorera pas les thématiques adultes et les tensions propres à l'univers Far Cry, connu pour ses antagonistes charismatiques et ses histoires violentes.
Encore peu d'informations sur la diffusion
Pour l'instant, aucune date de sortie n'a été annoncée et le fait que la publication ait été supprimée après une erreur laisse penser que la communication officielle n'est pas si lointaine. Ubisoft pourrait profiter de la gamescom, la semaine prochaine, pour nous en dire davantage. Rappelons également que de nombreuses rumeurs ont déjà évoqué le futur de la licence et un certain Far Cry 7
Rappelons qu'Ubisoft travaille également sur une série Assassin's Creed
, et une adaptation de Watch Dogs
.
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