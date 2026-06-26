Far Cry : La série TV accueille une nouvelle actrice

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 26 juin 2026 à 10h16
Ubisoft et FX ont, récemment, annoncé qu'une nouvelle actrice a rejoint le casting de la série TV Far Cry.
Far Cry : La série TV accueille une nouvelle actrice

C'est au cours du mois de novembre 2025 qu'Ubisoft et FX avaient annoncé officiellement une adaptation en série TV pour la licence Far Cry. Depuis, les nouvelles informations se font rares, hormis aujourd'hui : une nouvelle actrice figure désormais au casting de la série TV Far Cry.

L'actrice Lizzy Caplan rejoint la série TV Far Cry

far-cry-6-environnement

En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, Ubisoft et FX ont indiqué que l'actrice américaine Lizzy Caplan a rejoint la série TV Far Cry, qui a déjà accueilli Rob Mac. Cette dernière est principalement connue pour ses rôles dans les films Lolita malgré moi et Insaisissables 3. À l'heure actuelle, nous ne possédons pas d'information sur le personnage qu'elle interprétera dans la série TV Far Cry. 

Les détails déjà connus sur la série Far Cry

far-cry-6-arme

Il y a encore beaucoup de mystères autour de la série TV Far Cry. Pour autant, par le passé, Ubisoft et FX ont précisé que l'adaptation adoptera le format anthologique, signifiant ainsi que nous pouvons nous attendre à un nouveau lieu, à un nouveau protagoniste et à un nouvel antagoniste à chaque saison. De plus, Noah Hawley (connu pour Alien Earth) est le producteur de la série Far Cry.

À lire également

La série Far Cry officiellement annoncée : FX lance une adaptation fidèle à l'esprit des jeux

La série Far Cry officiellement annoncée : FX lance une adaptation fidèle à l'esprit des jeux

Nul doute que les équipes en charge dévoileront de plus amples détails concernant cette nouvelle adaptation tirée d'une licence vidéoludique d'Ubisoft dans les mois à venir. La patience est donc de rigueur...

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Far Cry : La série TV étoffe son casting avec des acteurs connus
Far Cry 6 18 septembre 2026

Far Cry : La série TV étoffe son casting avec des acteurs connus

La série TV Far Cry a accueilli de nouveaux acteurs et actrices, étoffant ainsi son casting.
La série Far Cry officiellement annoncée : FX lance une adaptation fidèle à l'esprit des jeux
Far Cry 6 25 novembre 2025

La série Far Cry officiellement annoncée : FX lance une adaptation fidèle à l'esprit des jeux

Ubisoft et FX officialisent enfin la série Far Cry, longtemps évoquée puis discrètement retirée des radars. Porté par Rob Mac et Noah Hawley, le projet promet une approche fidèle à la formule culte de la franchise, avec une structure anthologique et une nouvelle histoire à chaque saison.
Far Cry : Une série est en préparation, Ubisoft vend la mèche
Far Cry 6 11 août 2025

Far Cry : Une série est en préparation, Ubisoft vend la mèche

Une publication rapidement supprimée du site d'Ubisoft semble avoir confirmé la production d'une série TV Far Cry, portée par le créateur de Fargo et d'Alien: Earth.

commentaire (0)