Far Cry : La série TV accueille une nouvelle actrice

Ubisoft et FX ont, récemment, annoncé qu'une nouvelle actrice a rejoint le casting de la série TV Far Cry.

C'est au cours du mois de novembre 2025 qu'Ubisoft et FX avaient annoncé officiellement une adaptation en série TV pour la licence Far Cry. Depuis, les nouvelles informations se font rares, hormis aujourd'hui : une nouvelle actrice figure désormais au casting de la série TV Far Cry.

L'actrice Lizzy Caplan rejoint la série TV Far Cry

En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, Ubisoft et FX ont indiqué que l'actrice américaine Lizzy Caplan a rejoint la série TV Far Cry, qui a déjà accueilli Rob Mac. Cette dernière est principalement connue pour ses rôles dans les films Lolita malgré moi et Insaisissables 3. À l'heure actuelle, nous ne possédons pas d'information sur le personnage qu'elle interprétera dans la série TV Far Cry.

SOME PEOPLE DON'T SURVIVE THE CHAOS. SOME PEOPLE BECOME IT.



Emmy Award nominee Lizzy Caplan joins Rob Mac in FX's FARCRY, the upcoming anthology series based on Ubisoft's iconic video game franchise.



The cast just got a lot more dangerous. 😏 pic.twitter.com/SV42Kwqpey — Far Cry (@FarCrygame) June 25, 2026

Les détails déjà connus sur la série Far Cry

Il y a encore beaucoup de mystères autour de la série TV Far Cry. Pour autant, par le passé, Ubisoft et FX ont précisé que l'adaptation adoptera le format anthologique, signifiant ainsi que nous pouvons nous attendre à un nouveau lieu, à un nouveau protagoniste et à un nouvel antagoniste à chaque saison. De plus, Noah Hawley (connu pour Alien Earth) est le producteur de la série Far Cry.

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Nul doute que les équipes en charge dévoileront de plus amples détails concernant cette nouvelle adaptation tirée d'une licence vidéoludique d'Ubisoft dans les mois à venir. La patience est donc de rigueur...