Far Cry 6 : Combien d'heures de jeu pour finir la campagne ?

Quelle est la durée de vie de Far Cry 6 ?

Terminer l'histoire principale → Entre 15 et 20 heures

→ Entre 15 et 20 heures Campagne et quelques quêtes secondaires → Entre 25 et 35 heures

→ Entre 25 et 35 heures Finir à 100 % → Au moins 45 heures

PC Édition Standard → 49,89 € au lieu de 59,99 €, soit 17 % de réduction. Édition Ultimate → 104,19 € au lieu de 119,99 €, soit 13 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 54,49 € au lieu de 69,99 €, soit 22 % de réduction. Édition Gold → 76,49 € au lieu de 99,99 €, soit 24 % de réduction. Édition Ultimate → 93,49 € au lieu de 119,99 €, soit 22 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 43,99 € au lieu de 50 €, soit 12 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,99 € au lieu de 20 €, soit 10 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Cette fin d'année 2021 est enfin lancée côté jeux vidéo, avec les sorties de jeux attendus, dont fait bien évidemment partie. Initialement prévu pour le début de cette année, Ubisoft avait fait le choix de le reporter à ce mois d'octobre, pour nous proposer une expérience de meilleure qualité. Après deux ans et demi d'absence, l'une des licences phares d'Ubisoft est donc de retour, nous plongeant en plein cœur de l'île de Yara et son gigantesque monde ouvert.Comme souvent avant d'acheter un jeu, une multitude de joueurs se demandeLa franchise a pour habitude de nous proposer des histoires pleines et de nombreuses quêtes secondaires, faisant ainsi des Far Cry des jeux relativement « longs ». Pour, nous entrons largement dans la moyenne, puisque même si vous rushez l'histoire principale, sans faire les quêtes annexes ou très peu, vous en aurez au moins pour une quinzaine d'heures, ce qui reste assez honorable. Néanmoins, si vous faites partie de celles et ceux aimant profiter de l'expérience, vous pouvez miser sur le double.Pour être plus clair, voici, selon vos objectifs :Notez bien évidemment qu'il s'agit d'une estimation et que cela variera grandement selon comment vous jouez. Si vous aimez prendre du temps pour contempler le paysage, lire toutes les notes que vous croisez ou encore expérimenter avec les différentes armes, cela rajoutera quelques heures à cette expérience.Si vous souhaitez achetertout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à des prix défiants toute concurrence sur :