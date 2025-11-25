La série Far Cry officiellement annoncée : FX lance une adaptation fidèle à l'esprit des jeux

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 25 novembre 2025 à 10h55
Ubisoft et FX officialisent enfin la série Far Cry, longtemps évoquée puis discrètement retirée des radars. Porté par Rob Mac et Noah Hawley, le projet promet une approche fidèle à la formule culte de la franchise, avec une structure anthologique et une nouvelle histoire à chaque saison.
La série Far Cry officiellement annoncée : FX lance une adaptation fidèle à l'esprit des jeux
Après plusieurs mois de silence et un premier teasing vite effacé, la série Far Cry refait surface de manière officielle. FX a commandé une adaptation complète de la licence, confiée à deux noms bien connus du paysage audiovisuel. D'un côté, Rob Mac (It's Always Sunny in Philadelphia), de l'autre, Noah Hawley (Alien: Earth, Fargo), deux créateurs au style affirmé et à l'expérience bien ancrée. Une collaboration inattendue, mais qui pourrait offrir à la franchise sa première adaptation majeure en prise de vues réelles.

Une structure anthologique fidèle à l'ADN de Far Cry

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Si peu d'informations ont été dévoilées, un point est désormais confirmé. La série adoptera le format anthologique qui fait la signature de la franchise Far Cry depuis plus de quinze ans. Chaque saison mettra en scène un nouveau lieu, un nouveau protagoniste et un nouvel antagoniste. Une approche qui laisse entrevoir un large potentiel de créativité, tout en respectant ce qui distingue Far Cry des autres licences d'action et d'aventure.
Fait intéressant, Rob Mac jouera également dans la première saison. Reste à savoir quel rôle lui reviendra, car la saga met traditionnellement son antagoniste au cœur de la narration. Le comédien, connu pour son registre comique, pourrait surprendre s'il endosse un personnage plus sombre, d'autant que la série mise justement sur des figures charismatiques au centre de leur propre chaos.

Les créateurs s'expriment sur le projet

Dans une déclaration enthousiaste (via Variety), Rob Mac a partagé son admiration pour la collaboration :
Travailler aux côtés de Noah Hawley est un rêve devenu réalité. Ubisoft s'est montré extrêmement généreux en nous confiant l'un des univers de jeux vidéo les plus emblématiques jamais créés. Et tout au long de cette aventure, ma famille FX continue de m'encourager grâce à sa confiance et son soutien indéfectibles.
Noah Hawley, déjà habitué au format anthologique via Fargo, a également expliqué ce qui l'a attiré dans la licence : « Ce que j'aime dans la franchise Far Cry, c'est qu'il s'agit d'une anthologie. Chaque jeu est une variation sur un thème, tout comme chaque saison de Fargo est une variation sur un thème. Tout comme les jeux Far Cry, chaque saison de la série se déroulera dans un nouveau décor et mettra en scène de nouveaux personnages. »

Une vision cohérente avec l'histoire de la série, qui n'a jamais hésité à changer radicalement de ton, d'univers ou de thématique d'un opus à l'autre.

Une distribution encore mystérieuse

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La présence de Rob Mac à l'écran suscite déjà de nombreuses spéculations. Connu pour son humour, que ce soit dans It's Always Sunny in Philadelphia ou Mythic Quest, il pourrait toutefois apporter une facette plus sombre à la série. Certains évoquent même la possibilité de voir Glenn Howerton, son coéquipier de longue date, incarner un antagoniste. Les fans soulignent que ses performances les plus inquiétantes dans Philadelphia démontrent une capacité à jouer des rôles bien plus menaçants que son image publique ne le laisse penser.

Pour l'instant, rien n'indique que le premier grand méchant de la série soit déjà casté, ce qui laisse la porte ouverte à plusieurs possibilités. Dans tous les cas, la série Far Cry devrait attirer le public. Plus d'informations seront révélées ces prochains mois, que ce soit au niveau du casting ou de la trame de la première saison.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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