La série Far Cry officiellement annoncée : FX lance une adaptation fidèle à l'esprit des jeux

Far Cry 6 est un FPS en monde ouvert développé par Ubisoft Toronto. Incarnez Dani Rojas dans une révolution contre le dictateur Antón Castillo sur l'île tropicale de Yara. Entre combats intenses, exploration libre, armes artisanales et compagnons animaux, le jeu offre une expérience explosive, et a été soutenu par des DLC et mises à jour régulières.