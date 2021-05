Far Cry 6, R6: Quarantine et The Division Heartland devraient sortir avant avril 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



L'année 2020 a été particulièrement bonne pour Ubisoft, qui aimerait que cela se prolonge sur les années à venir. Pour cela, le studio mise sur certaines de ses licences phares, comme, avec le sixième opus majeur, et, bien que celui-ci soit encore assez mystérieux. Ces deux jeux ont d'ailleurs connu des reports et n'ont, actuellement, plus aucune fenêtre de lancement.Toutefois, grâce au dernier rapport financier, les plans de la société pour les mois à venir ont été évoqués, permettant d'avoir une idée de quand sortiront plusieurs jeux en cours de développement. Si Skull & Bones a, une nouvelle fois, été repoussée Far Cry 6 et Rainbow Six: Quarantine devraient bien sortir d'ici au 31 mars 2022.Quant à The Division Heartland , le studio avait précisé lors de son annonce au début de ce mois de mai que sa sortie était prévue pour « 2021-2022 », c'est donc moins surprenant de savoir qu'il arrivera avant la fin de l'année fiscale en cours. Nous devrions d'ailleurs voir davantage de free-to-play issus de licences importantes d'Ubisoft à l'avenir, la société voulant changer sa façon de faire , le but étant qu'un maximum de joueurs découvre ces licences.