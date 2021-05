Skull & Bones n'arrivera finalement pas avant 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



a été annoncé il y a presque 4 ans et voilà déjà trois ans qu'il ne s'est pas montré. Initialement, nous aurions dû le voir débarquer en 2018-2019, puis l'année d'après, pour ensuite laisser les joueurs dans l'incertitude totale, certains se demandant même si le jeu de pirates allait finalement voir le jour.Toutefois,, indiquant par exemple que la vision du titre avait été revue pour en faire un jeu en tant que service et qu'il était en bonne voie. Nous avons même appris en fin d'année 2020 que de nouvelles informations seraient normalement partagées au cours de cette année 2021 Malheureusement, une chose est sûre depuis la publication du dernier rapport financier d'Ubisoft :. Son lancement est dorénavant prévu pour l'année fiscale 2022-2023, ce qui veut dire que nous le verrons débarquer entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023, soit potentiellement six ans après son annonce, s'il n'est pas retardé d'ici là. Néanmoins, le studio se veut optimiste et a annoncé que le travail effectué par Ubisoft Singapour est de qualité, alors que d'autres studios sont venus lui prêter main-forte. Interrogé,, qui devrait donc se montrer cette année.Concernant les autres projets de longue date, à l'image de Beyond Good & Evil 2 et Avatar , aucune information concrète n'a été partagée durant cet appel financier. Le premier devrait aussi se montrer en 2021, alors que le second n'est pas attendu avant l'année prochaine.