Ubisoft souhaite développer davantage de free-to-play

Hi. Regarding the Ubisoft comment, it's in reference to F2P becoming a larger share of the revenue pie, not an indication that there will be less traditional paid games like AC. The content mix is expanding, not changing. A good comp is the evolution of CoD since Warzone. — Shonboppin (@shonboppin) May 11, 2021

Avec l'annonce, au début de ce mois de mai 2021, de, un free-to-play issu de la célèbre licence, il fallait s'en douter, le studio souhaite prendre une nouvelle route. Probablement motivé par les succès d'Apex Legends, Fortnite ou encore Warzone, des free-to-play qui se révèlent être de véritables mines d'or,, s'il trouve son public.Cependant, comme l'affirme l'analyste d'Ubisoft,, cela ne veut pas dire pour autant que les productions majeures, telles que les épisodes d'Assassin's Creed, Watch Dogs ou encore Far Cry seront mis de côté, d'autant plus que les trois derniers triple A du studio, à savoir Watch Dogs Legion, Assassin's Creed Valhalla et Immortals Fenyx Rising, ont été très bien accueillis par les joueurs.L'objectif chez Ubisoft est clair :. Shonboppin compare ce que fait Activision depuis plus d'un an, avec d'un côté un jeu payant Call of Duty par an et de l'autre Warzone, qui fait le lien entre les deux et attire toujours plus de joueurs. D'ailleurs, le battle royale a probablement boosté les ventes de Call of Duty: Black Ops Cold War. Il reste cependant à savoir comment Ubisoft va introduire les jeux free-to-play, et surtout, si ces derniers vont être bien reçus. La dernière expérience en date du studio, Hyper Scape, n'a, hélas, pas connu le succès attendu et est très vite tombé dans l'oubli.Pour ce qui est de, nous devrions le voir débarquer en fin d'année, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.