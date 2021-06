Far Cry 6 proposera « autre chose » une fois l'histoire finie

L'objectif est que lorsque vous terminez la campagne vous vous dites « Ah, il y a autre chose ».

Les joueurs de Far Cry en ont l'habitude, une fois l'histoire terminée, il n'est plus possible ou intéressant de revenir dans le monde ouvert. Pour cela, il faut charger une ancienne sauvegarde, afin de continuer ses activités, quelles qu'elles soient. Ubisoft semble avoir compris qu'il était plus intéressant de proposer autre chose, comme le font de nombreux autres open worlds, dans le but de prolonger l'expérience. Bien que nous n'ayons aucun détail sur ce qu'il y aura à faire après avoir fini la campagne de Far Cry 6, le concepteur principal du jeu, David Grivel, a indiqué dans un échange avec Jordan Van 'JorRaptor' Van Andel. Il sera encore possible d'explorer ce monde ouvert, le plus grand de la licence. Une déclaration qui devrait donc ravir les amateurs de la franchise. Ubisoft pourrait nous en dire plus à ce sujet lors de l'E3 2021, lors de sa conférence le 12 juin, puisque le studio nous communiquera de nouvelles informations à ce moment. En attendant, nous rappelons qu'Ubisoft a, d'ores et déjà, annoncé que l'éditeur de cartes et le mode Arcade ne seront pas disponibles. Far Cry 6 arrivera le 7 octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.