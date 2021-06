Far Cry 6 offrira le plus grand monde ouvert de la franchise

C'est le plus grand monde ouvert de la marque Far Cry. Je ne sais pas pour les autres jeux, mais ce qui était important pour nous, c'était de créer des points d'intérêt sur toute la carte. Nous avons donc des villes, des bateaux, des aéroports et tout ce qu'il y a entre les deux.

vous le proposant sur PC pour la somme de 46,89 € au lieu de 59,99 €, soit 22 % de réduction.

Dans, nous serons plongés sur l'île fictive de Yara, inspirée par Cuba, qui nous proposera donc des environnements tropicaux, mais aussi une grande ville, dense et peuplée, pour la première fois dans la série. Tout cela nous permettra d'évoluer sur un terrain particulièrement grand, comme l'explique d'ailleurs Ubisoft., concepteur principal du gameplay,, en proposant une carte « plus grande que toutes les cartes que nous avons faites auparavant » et donc de celle de Far Cry 5 (et New Dawn) qui était assez étendue.En plus de cela,. Mais David Grivel tient à préciser que ces lieux, qui sont maintenant appelés « bases FNS » ne seront pas tous identiques, contrairement à New Dawn par exemple, puisqu'ils seront différents selon l'environnement où ils se trouvent.Reste à savoir maintenant si ce monde ouvert sera bien vivant, avec de nombreuses activités à faire entre les missions. D'ailleurs, ces dernières seront jouables d'une manière non linéaire, dans l'ordre souhaité . Ubisoft a également expliqué, pour rassurer les joueurs, que la version PS4 et Xbox One fonctionnait correctement et que du gameplay sera montré assez rapidement