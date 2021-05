Far Cry 6 : Ubisoft se veut rassurant sur la version PS4/Xbox One, qui sera prochainement montrée

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Ce 28 mai, nous avons découvert les premières images de gameplay de Far Cry 6 , qui était resté discret depuis son annonce. Désormais attendu pour le début de l'automne, le sixième opus majeur de la franchise arrivera sur ancienne et nouvelle génération de consoles, ce qui n'a pas manqué d'inquiéter la communauté, qui n'a pas forcément une bonne expérience avec les jeux cross-gen.En effet, la sortie de Cyberpunk 2077 sur PS4 et Xbox One n'est pas passée inaperçue et les joueurs ont été victimes de nombreux bugs, empêchant parfois de jouer convenablement. Far Cry 6 étant aussi un monde ouvert ambitieux, une partie des joueurs se demande si la qualité sera au rendez-vous. Face à ces craintes, le studio a expliqué (via VGC ) que, afin que les joueurs voient ce qu'il en est. « Nous sommes vraiment, vraiment prudents à ce sujet, donc nous montrerons plus de détails et plus d'informations très bientôt ».En outre, sans entrer dans les détails sur la résolution ou autres, David Grivel, concepteur principal, explique que « le jeu fonctionne bien tant sur l'ancienne génération que sur PS5 et Xbox Series ». Il affirme également que, l'objectif d'Ubisoft étant de proposer « une qualité maximale », quelle que soit la plateforme. D'ailleurs, sur next-gen, Far Cry 6 pourra supporter la 4K le tout à 60 FPS.Pour rappel,. Vous pouvez retrouver les dernières images de gameplay ici . Ubisoft devrait nous en dire un peu plus au cours de l'été, notamment lors de sa conférence en juin, lors de l'E3.