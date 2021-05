Far Cry 6 ne proposera pas une histoire linéaire, les missions pourront être jouées dans l'ordre voulu

La narration a été construite de telle sorte que vous pouvez commencer n'importe où dans le monde, vous pouvez parler à n'importe qui, et faire des missions de la manière dont vous le souhaitez. Nous essayons d'être aussi ouverts que possible avec les joueurs.

Nous avons été chargés d'essayer de faire en sorte que la narration fonctionne vraiment et s'adapte à n'importe quelle région ou zone dans laquelle vous commencez. Si vous vous rendez dans les régions occidentales de Yara et que vous décidez de passer dans les régions orientales ou centrales, ou même de vous lancer dans la capitale, l'histoire va fonctionner.

nous a donné rendez-vous pour le mois d'octobre, deux ans et demi après la sortie du dernier opus de la franchise, qui avait quelque peu déçu la communauté. Ubisoft souhaite se rattraper en proposant une expérience profonde,. David Grivel, lead game designer, a en effet expliqué que les joueurs pourrontpour la plupart d'entre elles, certaines ayant des prérequis, évidemment (via Gamesradar ).Ainsi, l'île fictive de Yara sera ouverte et libre d'accès dès le début, bien que certaines zones soient « plus difficiles d'accès ». Vous ne pourrez de ce fait pas vous attaquer au dictateur Antón Castillo après quelques heures, comme vous le feriez en milieu ou fin de parties. Qui plus est, Navid Khavari, directeur de la narration, nous apprend de son côté, dans une interview accordée à WCCFTech Si vous vous trouvez dans une zone à un certain moment de l'histoire alors que vous n'auriez pas forcément dû vous trouver ici, les PNJ et l'environnement fonctionneront en rapport avec votre histoire.Nous en apprendrons un peu plus sur l'histoire deces prochains mois, d'ici à sa sortie, prévue le 7 octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.