Far Cry 6 nous présente son gameplay

Gameplay Far Cry 6

Un peu moins d'un an après son annonce et après un report,. En dépit des leaks qui ont envahi la toile ces dernières heures, gâchant peut-être la surprise à une partie de la communauté, nous étions nombreux à vouloir découvrir les nouveautés qu'Ubisoft a prévu pour ce nouvel épisode, qui nous fera voyager à Yara, une île fictive inspirée de Cuba , pour partir à la rencontre du président Antón Castillo et de son fils Diego.Ici, nous incarnons Dani Rojas, qui souhaite lancer une révolution afin de libérer l'île de l'emprise du dictateur. La séquence de gameplay a permis de nous faire découvrir quelques-unes des nouvelles fonctionnalités qui seront disponibles, tout comme les améliorations apportées, notamment pour les combats. Les joueurs auront plus de possibilités, bien qu'elles ne soient pas toutes discrètes, comme le veut pourtant la tradition.Selon le studio, nous bénéficierons d'une liberté assez importante, jamais vue dans la licence, permettant de voyager dans un environnement varié, en optant pour la tactique de notre choix à l'approche d'une phase de combat. L'histoire sera jouable en solo et en coopération à deux. Une chose est également sûre, la bande-son de ce nouvel épisode semble particulièrement soignée.Qui plus est, alors que nous ne nous y attendions pas, Ubisoft a partagé la date de sortie de, sur PC, PS4, PS5, Xbox one et Series. Nous aurons le droit à de nouvelles informations ces prochaines semaines.