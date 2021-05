Far Cry 6 partage sa date de sortie

Date de sortie de Far Cry 6

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Alors qu'il nous avait donné rendez-vous pour nous montrer le gameplay de, Ubisoft a fait bien plus que cela, en partageant lade son jeu. Le rendez-vous et donné en octobre pour partir combattre Antón Castillo (Giancarlo Esposito), le président de Yara, une île fictive.Ainsi, il va falloir patienter jusqu'aupour découvrir cette nouvelle aventure et entrer dans la peau de Dani Rojas, un révolutionnaire qui souhaite renverser « El Presidente » pour libérer l'île de ses menaces. Notez que le personnage pourra aussi bien être une femme qu'un homme, c'est le joueur qui choisira. L'aventure sera jouable en solo ou en coopération.Pour cette occasion, Ubisoft a partagé du gameplay, tout en présentant plus largement son jeu, en faisant le tour des nouvelles armes ou possibilités de combat qu'auront à disposition les joueurs, dont un lance-missiles portable ou encore un redoutable lance-flamme. Il semblerait également que, le temps d'un moment, nous ayons un alligator comme animal de compagnie. Le joueur devra utiliser tous les moyens qu'il a pour venir à bout du tirant sans pitié, en optant pour la méthode « Resolver », une philosophie typique de Yara. Vous pouvez avoir un aperçu de tout cela dans la vidéo ci-dessous.Pour faire connaissance avec le protagoniste, Ubisoft a publié une autre vidéo, à retrouver sur YouTube . Enfin, le studio nous promet que nous aurons de plus amples informations dans les semaines et mois à venir, avant la sortie du titre. Il est probable qu'il soit présent lors de la conférence d'Ubisoft à l'E3, en juin.