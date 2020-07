Retrouvez toutes les informations à savoir à propos de Far Cry 6, comprenant sa date de sortie, les trailers, le gameplay et bien plus encore.

Date de sortie Far Cry 6

L'histoire et les personnages de Far Cry 6

Bande-annonce de Far Cry 6

Sur quelles plateformes sortira Far Cry 6 ?

Après moult rumeurs et quelques fuites,a enfin été officialisé par Ubisoft, par le biais de deux bandes-annonces posant, d'ores et déjà, les bases. Retour sur toutes les informations à savoir relatives à ce nouvel opus de la franchiseL'une des informations que tous les joueurs souhaitent savoir lorsqu'il s'agit d'un jeu est sans aucun doute. Pour notre plus grand plaisir, nous savons déjà quand sera lancé, puisque Ubisoft a programmé son lancement pour. Notez qu'un report peut arriver compte tenu du contexte actuel, même si le jeu est en développement depuis plus de quatre ans , suggérant un avancement assez important.Notez également queproposera un contenu post-lancement assez important, puisque trois DLC sont déjà prévus par Ubisoft La franchise est connue, entre autres, pour proposer des histoires fortes composées de personnages et antagonistes aussi charismatiques que dangereux.ne devrait pas déroger à la règle puisque nous nous rendrons sur l'île fictive de Yara, librement inspirée de Cuba et sa région. Les développeurs s'y sont d'ailleurs rendus à plusieurs reprises afin de retranscrire au mieux l'environnement Cette île, aussi paradisiaque soit-elle, est dirigée par Anton Castillo, un dictateur violent et interprété par l'acteur Giancarlo Esposito, que nous avons pu voir dans Breaking Bad ou encore The Mandalorian. Ce dernier entraîne son fils dans ses traces, l'obligeant à faire certaines choses afin qu'il reprenne dignement le flambeau. Bien évidemment, les habitants de Yara ne sont pas sous le charme de la vision d'Anton Castillo et souhaitent davantage de liberté, commençant petit à petit à se rebeller. C'est le cas de Dani Rojas, le personnage que les joueurs incarneront, qui pourra être féminin ou masculin.Son objectif sera de mettre à terre Anton Castillo en combattant dans les rues de Yara et sa capitale, Esperanza. De nombreuses armes seront à sa disposition, alors qu'il devra construire un solide réseau d’alliés afin d'entrevoir la victoire dans son combat, à l'image de Chorizo, un chien assez particulier.Seuls deux trailers ont pour le moment été partagés. Le premier fait office d'introduction, présentant notamment le casting, alors que le deuxième nous montre davantage l'île de Yara et ce fameux Anton Castillo ainsi que son fils Diego. Pour le moment, aucun gameplay n'a été montré aux futurs joueurs.Sans surprise,arrivera sur PC, par l'intermédiaire de l' Epic Games Store et Uplay , PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X. Il est d'ailleurs, d'ores et déjà, possible de le précommander dans l' une des quatre éditions proposées par Ubisoft Cet article sera mis à jour au fur et à mesure que les développeurs partageront des informations à propos de