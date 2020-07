Far Cry 6 : Détails des différentes éditions et précommandes

Officialisé ce 12 juillet, Far Cry 6 est, d'ores et déjà, précommandables, avec pas moins de quatre éditions différentes.

Détails des différentes éditions de Far Cry 6

Édition standard

Édition Gold

Le jeu

Contenu du season pass, comprenant au moins trois DLC.

Édition Ultimate

Le jeu

Season Pass, comprenant notamment les 3 DLC.

Le Pack Vice

Le Pack Chasseur de crocos

Le Pack Expédition dans la jungle

Édition Collector

Le jeu

Season Pass, comprenant notamment les 3 DLC.

Le Pack Vice

Le Pack Chasseur de crocos

Le Pack Expédition dans la jungle

Les objets de collection suivant : Une réplique haut de gamme du "Tostador", le lance-flammes présent dans le jeu (7 pièces à assembler, longueur : 72cm). Un “Guide d'assemblage” d'une page, illustré par le célèbre artiste Tobatron. Une boîte Collector unique inspirée du style emblématique de Tobatron. Un Steelbook® exclusif au design emblématique inspiré par les personnages hauts en couleur de Far Cry 6.



L'annonce était attendue suite aux rumeurs et a bien eu lieu lors de l'Ubisoft Forward qui en aura certainement déçu plus d'un. Cependant,. Si le studio nous a donné rendez-vous pour le 18 février 2021, soit deux ans et trois jours après la sortie de New Dawn le 15 février 2019,Trois éditions différentes sont disponibles, en plus de l'édition standard, que nous vous présentons ci-dessous pour que vous choisissiez celle qui vous convient le mieux.Comme toutes les éditions standards, seul le jeu sera disponible.Si vous êtes intéressé pour l'une ou l'autre de ces éditions, sachez que vous pouvez les précommander directement depuis le site officiel . Notre partenairearrivera le 18 février 2021 sur PC, via Uplay et l'Epic Games Store, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X