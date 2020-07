Far Cry 6 proposera au moins trois DLC

Suite à l'annonce de Far Cry 6, nous avons pu découvrir que l'opus proposera au moins trois DLC dans sa campagne post-lancement.

Far Cry 6 : Détails des différentes éditions et précommandes

À lire également Far Cry 6 : Détails des différentes éditions et précommandes

Complétez votre expérience de jeu grâce au Season Pass et ses contenus additionnels, dont 3 DLC et plus encore !

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Ubisoft a officialisé, non moins sans surprise, Far Cry 6 ce 12 juillet à l'occasion de son événement estival. Si peu d'informations inédites ont été dévoilées, étant donné que le titre avait fuité en amont,Nous apprenons ainsi dans la partie dédiée aux précommandes, dont vous pouvez retrouver tous les détails ici , que, qui devraient venir compléter l'histoire avec de nouvelles missions, voire un nouveau mode, même si pour le moment rien n'a été précisé.De plus amples informations sur Far Cry 6 devraient être données dans les semaines à venir, même si nous savons déjà que ce dernier arrivera sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X le 18 février prochain.