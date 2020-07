Far Cry 6 : Antón Castillo, l'antagoniste, tiendra un rôle plus important que ses prédécesseurs

Avec Far Cry 6, Ubisoft souhaite bâtir une histoire solide menée notamment par l'antagoniste et dictateur Antón Castillo, pour en faire le plus important de la franchise.

Far Cry 6 était joué par l'acteur mondialement connu Giancarlo Esposito (Breaking Bad, The Mandalorian), nous nous doutions que celui-ci tiendrait un rôle important dans l'histoire. Ce sera effectivement le cas et Ubisoft a tenu à préciser l'importance de son rôle, mais aussi celle de son fils, dans le trio qu'il formera avec Dani Rojas, le protagoniste, qui tentera de mettre à mal la dictature d'Antón Castillo sur l'



Ainsi, Navid Khavari, qui s'est récemment exprimé sur le rôle d'Anton dans l'histoire sera plus important que dans n'importe quel autre épisode de la franchise, ce dernier promettant « beaucoup de temps en tête-à-tête » entre le dirigeant et Dani Rojas :

Antón aura un très grand rôle. Je pense que c'était important pour nous, d'un point de vue narratif, et nous allons approfondir les détails plus tard, mais ce que je peux dire c'est qu'Antón , Dani et Diego sont en quelque sorte ce triumvirat auquel l'histoire principale s'accroche. Il était important pour nous non seulement que les joueurs puissent passer beaucoup de temps en tête-à-tête avec Anton, juste pour voir sa vision des choses, mais aussi pour créer entre les trois personnages une dynamique qui suivra le joueur jusqu'à la fin du jeu. Vous allez voir beaucoup d'Antón, beaucoup de Diego et je pense que là où ça deviendra intéressant c'est en mettant la perspective de Dani au milieu. En attendant d'avoir de plus amples informations sur Antón Castillo et son fils, mais aussi sur le protagoniste, qui sera incarné par les joueurs, nous rappelons que Far Cry 6 sortira le 18 février 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X.



