Far Cry 6 a permis à la licence de connaître sa meilleure année

PC Édition Standard → 22,99 € au lieu de 59,99 €, soit 62 % de réduction. Édition Ultimate → 104,19 € au lieu de 119,99 €, soit 13 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 29,99 € au lieu de 69,99 €, soit 57 % de réduction. Édition Gold → 76,49 € au lieu de 99,99 €, soit 24 % de réduction. Édition Ultimate → 84,99 € au lieu de 119,99 €, soit 29 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.

Season pass PC → 28,42 € au lieu de 39,99 €, soit 29 % de réduction. Xbox → 34,64 € au lieu de 39,99 €, soit 13 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



En octobre 2021, nous découvrions Far Cry 6 , doté d'un casting intéressant, ce qui a permis à de nombreuses personnes de se lancer dans l'aventure nous plongeant sur l'île fictive de Yara. Même si le résultat restait assez décevant, l'expérience n'était pas mauvaise, mais bien loin de ce qui avait fait le succès de la licence Far Cry, il y a quelques années. Il semblerait, toutefois, selon les propos d'Ubisoft lors du dernier bilan financier (celui sur l'année fiscale écoulée),En effet, bien que le studio ne soit pas entré dans les détails, en fournissant des chiffres, notamment sur les ventes, il explique que « la marque Far Cry a connu sa meilleure année »., même si les retours n'étaient pas tous positifs,. D'ailleurs, au moment de l'annonce de ce dernier épisode, de nombreux joueurs avaient relancé Far Cry 3 (entre autres).Pour le reste,. Assassin's Creed, par exemple, a engrangé davantage d'argent que l'année précédente, sans sortir de jeu. Le succès de Valhalla n'y est, évidemment, pas étranger. Enfin, Rainbow Six a profité de la sortie d'Extraction pour étendre sa communauté, alors que la roadmap pour Siege a été, selon les dires, très bien accueillie.Si vous n'avez toujours pas tenté l'aventure Far Cry 6, notre test est disponible pour vous donner une idée. Sinon, vous pouvez vous le procurer grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose à des prix défiant toute concurrence sur :