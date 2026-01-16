Fallout en version jeu télévisé ? Le projet se concrétise et vous pouvez y participer

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 16 janvier 2026 à 17h49
Imaginez un instant une émission combinant télé-réalité et compétition dans l'univers chaotique et post-apocalyptique de Fallout Shelter. Si l'idée est originale, elle est en passe de devenir réalité et vous avez une chance d'intégrer l'aventure.
Fallout en version jeu télévisé ? Le projet se concrétise et vous pouvez y participer
Vivre dans le monde de Fallout est une idée qui peut dissuader celles et ceux qui découvrent la franchise ou enchanter les fidèles de la première heure. Alors que la série d'Amazon donne une vision assez fidèle de cet univers, la plateforme de Jeff Bezos a décidé d'aller encore plus loin. 

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Si des rumeurs concernant une possible adaptation de Fallout en jeu télévisé circulaient en ligne, elles ont été confirmées le 16 janvier 2026. D'ailleurs, une surprise de taille accompagne la nouvelle : le casting est lancé et vous pouvez tenter votre chance dès maintenant !

L'expérience Fallout Shelter déclinée à la sauce télé-réalité 

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Pour l'instant, cette nouvelle émission qui sera diffusée sur Amazon Prime Video ne possède pas encore son nom définitif. Mais il a été confirmé que celle-ci reprendra le principe du jeu Fallout Shelter. Dans les 10 épisodes de cette télé-réalité, les candidats sélectionnés se glisseront dans la peau de résidents d'un abri anti-atomique. S'ils devront cohabiter ensemble, ces derniers seront également mis à l'épreuve à travers deux facettes clés du jeu. 

La première sera une série de défis qui reposeront sur les 7 attributs bien connus des joueurs de la franchise : la force, la perception, l'endurance, le charisme, l'intelligence, l'agilité et la chance. Mais le deuxième point central du jeu Fallout Shelter sera plus orienté vers les relations entre les différents participants. Entre alliances, stratégies et course à la popularité, le jeu reprend les codes d'autres compétitions très populaires comme Koh-Lanta. 

Le casting du programme ouvert jusqu'au 15 février

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La date de diffusion du jeu télévisé dérivé de Fallout n'est pas encore connue. En revanche, le tournage est déjà planifié et prévu pour juin 2026. Si l'aventure vous tente, sachez que le casting est ouvert jusqu'au 15 février 2026. Vous pouvez participer pour rejoindre cette aventure complètement folle en cliquant simplement sur ce lien

Toutefois, les potentiels participants doivent répondre à plusieurs critères pour tenter leur chance. Vous devez donc avoir au moins 21 ans (âge de la majorité américaine), parler couramment anglais, posséder un passeport en cours de validité, accepter l'ensemble des conditions d'éligibilité fixées par la production et pouvoir voyager dans tous les pays accueillant le tournage et la promotion du programme.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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