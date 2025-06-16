Fallout Shelter partage son nombre record de téléchargements pour ses 10 ans

Fallout Shelter vient officiellement de célébrer son dixième anniversaire. Pour l'occasion, le titre partage quelques chiffres étonnants avec sa communauté et a prévu plusieurs cadeaux à ne pas manquer.
Le 15 juin 2015, Fallout Shelter
faisait officiellement ses débuts sur iOS et Android. Par la suite, le titre free-to-play très apprécié par les amateurs de la franchise a intégré les catalogues Steam, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch quelques années plus tard. Il y a quelques heures seulement, le jeu soufflait sa dixième bougie
, preuve qu'il continue de séduire la communauté avec des mises à jour régulières.
Des millions de téléchargements pour Fallout Shelter
Si le succès de la série télé a pu influencer le public, le titre affiche aujourd'hui un nombre de téléchargements qui donne le vertige. En effet, Bethesda a révélé que Fallout Shelter avait été téléchargé plus de 230 millions de fois depuis son lancement, tous supports confondus.
D'ailleurs, dans un communiqué
, la firme rappelait que « Depuis 2015, une tonne de contenu a été ajoutée au jeu. Vous avez construit des abris, organisé (ou perturbé la vie de vos résidents et mené des quêtes palpitantes tout en préservant et perpétuant l'esprit des Terres désolées
».
Des cadeaux offerts aux joueurs de Fallout Shelter, mais pour une durée limitée
Pour remercier les joueurs de leur engagement, Bethesda Softworks a prévu 3 cadeaux pour les joueurs. Ceux-ci peuvent les récupérer gratuitement simplement en se connectant au jeu. Trois fenêtres de connexion sont proposées et la campagne est active depuis le 16 juin. Grâce à elle, les Vault-Boys et les Vault-Girls qui jouent à la version mobile de Fallout Shelter peuvent obtenir
:
- 2 boîtes à sandwich, une caisse d'animal et 10 Nuka Cola en se connectant entre le 16 et le 17 juin
- 3 boîtes à sandwich, un Mister Handy x1 et 15 Nuka Cola entre le 18 et le 19 juin
- 5 boîtes à sandwich, une caisse d'animal et 20 Nuka Cola entre le 20 et le 21 juin
Dans le même temps, des promotions sur les boîtes à sandwich sont proposées dans la boutique en jeu des versions mobiles et PC.
Alors n'attendez plus pour en profiter, car la fête prendra bientôt fin !
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