Fallout Shelter partage son nombre record de téléchargements pour ses 10 ans

Fallout Shelter est un jeu de gestion développé par Bethesda, se déroulant dans l'univers post-apocalyptique de Fallout. Le joueur dirige un abri Vault-Tec, gère ses habitants, produit des ressources et affronte divers dangers. Accessible gratuitement sur mobile, PC et consoles, le jeu mêle stratégie, gestion et humour dans une expérience addictive et évolutive.