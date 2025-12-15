Fallout Shelter s'offre une mise à jour colossale pour ses 10 ans

Dix ans après sa sortie, Fallout Shelter surprend encore. Bethesda déploie une mise à jour massive, intégrant enfin sur Steam des années de contenu mobile. Au programme : saisons inédites, quêtes liées à la série Amazon et clins d'œil à New Vegas. L'abri n'a jamais été aussi vivant.

Une refonte totale pour la version Steam de Fallout Shelter









L'ombre de la série TV et de New Vegas

C'est une nouvelle qui prouve que les jeux services, même modestes à leur lancement, peuvent avoir une longévité exceptionnelle. Bethesda vient de déployer ce qu'ils qualifient eux-mêmes de « plus grande mise à jour » pour. Sorti initialement en 2015 pour accompagner l'arrivée de Fallout 4, le titre a su traverser la décennie pour atteindre aujourd'hui. Si vous aviez abandonné votre rôle de superviseur, c'est le moment idéal pour revêtir votre combinaison bleue et retourner sous terre.L'information principale de cette annonce concerne les joueurs PC, et plus particulièrement ceux utilisant la plateforme de Valve. Pendant des années, la version Steam de Fallout Shelter a souffert d'un retard de contenu significatif par rapport aux versions mobiles. Cette disparité est désormais de l'histoire ancienne., unifiant enfin l'expérience entre les supports.Les superviseurs sur PC peuvent désormais accéder à une pléthore de nouvelles quêtes, de personnages inédits, d'armes et de thèmes de pièces qui manquaient cruellement à l'appel.. C'est un signal fort envoyé par l'éditeur : le jeu n'est pas mort, bien au contraire, il entame une seconde jeunesse grâce à cet investissement conséquent.L'actualité de la franchise est évidemment portée par le succès critique et commercial de la série télévisée produite par Amazon.. Composée de huit missions linéaires, elle permet de retrouver les protagonistes du show et offre une narration qui fait écho aux événements vus à l'écran. Pour les collectionneurs, c'est l'occasion de débloquer CX404, le chien fidèle de la Goule, en tant qu'animal de compagnie pour l'abri.Mais ce n'est pas tout., une mécanique devenue standard dans l'industrie pour maintenir l'engagement. La première, baptisée Viva New Vegas, est un hommage direct au jeu culte d'Obsidian et un clin d'œil appuyé à la saison 2 de la série TV, dont le premier épisode sort finalement avec un jour d'avance, ce 16 décembre.Ces événements à durée limitée introduisent de nouvelles mécaniques, comme une roue de la fortune, et promettent des récompenses exclusives pour ceux qui s'investiront régulièrement dans la gestion de leur communauté souterraine.Tout cela est d'ores et déjà disponible pour les joueurs de Fallout Shelter, sur toutes les plateformes. Le titre est, rappelons-le, free-to-play.