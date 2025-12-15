Fallout Shelter s'offre une mise à jour colossale pour ses 10 ans

Dix ans après sa sortie, Fallout Shelter surprend encore. Bethesda déploie une mise à jour massive, intégrant enfin sur Steam des années de contenu mobile. Au programme : saisons inédites, quêtes liées à la série Amazon et clins d'œil à New Vegas. L'abri n'a jamais été aussi vivant.
C'est une nouvelle qui prouve que les jeux services, même modestes à leur lancement, peuvent avoir une longévité exceptionnelle. Bethesda vient de déployer ce qu'ils qualifient eux-mêmes de « plus grande mise à jour
» pour Fallout Shelter, le célèbre jeu de gestion d'abri post-apocalyptique
. Sorti initialement en 2015 pour accompagner l'arrivée de Fallout 4, le titre a su traverser la décennie pour atteindre aujourd'hui le chiffre vertigineux de 250 millions de téléchargements
. Si vous aviez abandonné votre rôle de superviseur, c'est le moment idéal pour revêtir votre combinaison bleue et retourner sous terre.
Une refonte totale pour la version Steam de Fallout Shelter
L'information principale de cette annonce concerne les joueurs PC, et plus particulièrement ceux utilisant la plateforme de Valve. Pendant des années, la version Steam de Fallout Shelter a souffert d'un retard de contenu significatif par rapport aux versions mobiles. Cette disparité est désormais de l'histoire ancienne. Bethesda a injecté des années de mises à jour cumulées en un seul patch massif
, unifiant enfin l'expérience entre les supports.
Les superviseurs sur PC peuvent désormais accéder à une pléthore de nouvelles quêtes, de personnages inédits, d'armes et de thèmes de pièces qui manquaient cruellement à l'appel. L'expérience est enfin complète, permettant aux joueurs sur ordinateur de profiter de la richesse accumulée sur iOS et Android
. C'est un signal fort envoyé par l'éditeur : le jeu n'est pas mort, bien au contraire, il entame une seconde jeunesse grâce à cet investissement conséquent.
L'ombre de la série TV et de New Vegas
L'actualité de la franchise est évidemment portée par le succès critique et commercial de la série télévisée produite par Amazon. Cette mise à jour intègre intelligemment cet engouement à travers une nouvelle série de quêtes intitulée « Power Struggle »
. Composée de huit missions linéaires, elle permet de retrouver les protagonistes du show et offre une narration qui fait écho aux événements vus à l'écran. Pour les collectionneurs, c'est l'occasion de débloquer CX404, le chien fidèle de la Goule, en tant qu'animal de compagnie pour l'abri.
Mais ce n'est pas tout. Bethesda lance également le système de Saisons
, une mécanique devenue standard dans l'industrie pour maintenir l'engagement. La première, baptisée Viva New Vegas, est un hommage direct au jeu culte d'Obsidian et un clin d'œil appuyé à la saison 2 de la série TV, dont le premier épisode sort finalement avec un jour d'avance, ce 16 décembre.
Ces événements à durée limitée introduisent de nouvelles mécaniques, comme une roue de la fortune, et promettent des récompenses exclusives pour ceux qui s'investiront régulièrement dans la gestion de leur communauté souterraine.
Tout cela est d'ores et déjà disponible pour les joueurs de Fallout Shelter, sur toutes les plateformes. Le titre est, rappelons-le, free-to-play.
commentaire (0)