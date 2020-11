Microsoft aimerait que les jeux Bethesda soient meilleurs ou arrivent en premier sur Xbox

Sur le long terme, nous n'avons pas l'intention de retirer tout le contenu de Bethesda chez Sony ou Nintendo. Mais ce que nous voulons c'est que le contenu, sur le long terme, soit meilleur ou arrive en premier ou alors produise une expérience différente sur nos plateformes, qu'il apparaisse comme le meilleur.

Le rachat de ZeniMax par Microsoft en septembre a suscité de nombreuses questions, puisque Bethesda, qui est l'un des studios de la société, développe et édite une multitude de licences appréciées par les joueurs, à l'image de Fallout, DOOM ou encore The Elder Scrolls, pour ne citer qu'elles. Si Phil Spencer a indiqué en octobre que Microsoft n'avait aucune obligation de sortir les jeux sur les plateformes de Sony ou Nintendo pour être rentable, Todd Howard de son côté a expliqué qu'il était peu probable de voir ses licences être exclusives aux consoles Xbox, notamment les plus populaires Pour tenter d'éclaircir le tout, même si nous sentons que rien n'est encore sûr du côté de chez Microsoft et Bethesda et que les choses seront réglées au cas par cas, Tim Stuart, directeur financier de Microsoft, nous en a dit plus lors d'un entretien avec Seeking Alpha . Le souhait de la firme est clair et logique :. De ce fait, les jeux de Bethesda et des autres studios de ZeniMax devrontUne bonne nouvelle pour les joueurs, puisque ceux étant adeptes de PlayStation ne devraient pas être trop impactés par ce rachat, alors que ceux étant sur Xbox pourront profiter du contenu plus rapidement ou d'une meilleure expérience, sans oublier le fameux Xbox Game Pass. Quoi qu'il en soit, Microsoft devrait séduire une multitude de nouveaux joueurs dans les mois et années à venir.