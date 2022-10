Fallout 76 a atteint la barre des 13 millions de joueurs

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Disponible sur PC, PS4 et Xbox One, Fallout 76 est sorti au mois de novembre de l'année 2018. Le titre, développé par Bethesda, a connu un lancement assez difficile à cause de nombreux problèmes et bugs. Or, depuis sa sortie officielle, Fallout 76 a accueilli de nombreuses mises à jour, apportant des correctifs et de nouveaux contenus. Ce qui a été très bénéfique pour le soft. Les dernières statistiques connues le prouvent bien.En effet, à l'occasion des 25 ans de la licence, Bethesda a récemment annoncé queCette statistique peut, notamment, être aperçue sur le site officiel , et plus particulièrement sur le calendrier concernant les festivités prévues pour ce 25ème anniversaire. Pour rappel, en juin, le titre avait été joué par 12 millions de joueurs, selon les informations partagées il y a quelques mois. Il y a fort à parier que la mise à jour Expeditions The Pitt , déployée en septembre, a contribué à cette hausse.D'ailleurs, sachez que Fallout 76 est jouable gratuitement à partir d'aujourd'hui, mardi 4 octobre, et ce pendant une semaine. La version PC du soft peut également être récupérée via les récompenses Prime Gaming de ce mois-ci.Pour rappel, Fallout 76 est à retrouver sur PC (notamment sur la plateforme Steam) mais aussi sur PS4 et Xbox One. Le titre dispose d'une forte dimension multijoueur et peut donc être parcouru avec des amis ou bien en solo.