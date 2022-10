Fallout 76 est jouable gratuitement pour les 25 ans de la licence

Fallout jouable gratuitement pendant une semaine

Le tout premier opus Fallout est sorti en octobre 1997. De ce fait, la licence fête ses 25 ans d'existence, ce mois-ci. Pour l'occasion, Bethesda a prévu de célébrer cela avec de nombreuses festivités (promotions, cadeaux, etc.). Dans cette optique, le studio de développement en charge de la franchise a, récemment, annoncé que, et ce selon une durée déterminée.En effet, à compter de ce mardi, les joueurs et les joueuses peuvent télécharger et, sur toutes les plateformes de jeu. C'est ainsi l'occasion de découvrir le soft, d'explorer les Appalaches ou encore de parcourir le contenu de la mise à jour Expeditions The Pitt , en solo ou bien avec des amis. Mais ce n'est pas tout : celles et ceux qui possèdent un abonnement actif au Xbox Game Pass Ultimate peuvent également profiter d'un mois gratuit de Fallout 1st (avantage limité à une utilisation par compte).Par ailleurs, rappelons que la version PC de Fallout 76 (jeu de base) peut être récupérée via les récompenses Prime Gaming de ce mois d'octobre 2022 est sorti au cours du mois de novembre 2018 et est à retrouver sur PC, PS4 et Xbox One.