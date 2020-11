Bethesda envisage de faire plus de jeux multijoueur comme Fallout 76

En fin de compte, malgré les problèmes et les critiques très méritées que nous avons reçues, il y avait beaucoup de gens qui jouaient. Pas de l'ampleur d'un Fallout ordinaire, mais des millions de personnes qui nous ont dit qu'il y avait quelque chose ici, alors continuons. Je suis très fier de l'équipe qui a travaillé sur le jeu et qui, mois après mois, l'a amélioré. Je ne pense pas qu'il y ait de formule magique sans avoir la discipline nécessaire pour faire le travail. Sans cette communauté qui fait sien ce jeu et qui croit vraiment en nous, je ne sais pas si nous serions arrivés là où nous sommes.

Ce n'est pas un secret,, les joueurs pointant du doigt de nombreux problèmes techniques, mais aussi l'ADN du jeu, ne correspondant pas, selon eux, à un véritable Fallout. Cependant,, mais aussi en intégrant un battle royale, de nouvelles saisons et de nouveaux contenus, comme avec celui de décembre prochain De ce fait, avec tous ces ajouts,. C'est auprès de GamesIndustry que, directeur et producteur exécutif chez Bethesda,. Cependant, il a également déclaré que, malgré les nombreux retours négatifs qui ont eu lieu.Selon lui, et ce malgré les avis négatifs de, lui et son équipe envisagent sérieusement de, car il estime que cela a été une expérience très positive. Celle-ci a en effet permis aux développeurs de devenir plus performants, et surtout d'être encore plus proches de leur communauté.Pour rappel, Fallout 76 est disponible sur PS4, Xbox One et PC.