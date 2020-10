Fallout 76 : La Confrérie de l'Acier de retour avec la mise à jour Aube d'Acier

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Après un long week-end de gratuité, durant lequel certaines personnes ont peut-être été séduites par l'expérience de Fallout 76,Celle-ci ajoutera, notamment, la Confrérie de l'Acier, qui fera son retour. Dirigée par le paladin Rahmani,viendra vous poser quelques questions pour en savoir plus sur la situation des Appalaches, tout en vous demandant un peu d'aide pour accomplir quelques-unes de leurs missions. De plus amples informations seront données prochainement, mais nous savons d'ores et déjà que plusieurs mises à jour publiées en 2021 ajouteront des quêtes inédites,Outre l'ajout de quêtes en décembre, plusieurs PNJ viendront accompagner ces nouveautés, tout comme quelques fonctionnalités inédites. Des abris de C.A.M.P. et des récompenses (armes et des plans de C.A.M.P.) sont notamment attendus. L'évènement saisonnier Calciné des fêtes fera également son retour. Notez que la mise à jour est, d'ores et déjà, disponible sur le serveur de test sur PC.Aucune date de sortie n'a été donnée concernant la mise à jour Aube d'Acier, mais elle est attendue pour ce mois de décembre.