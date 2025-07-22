Fallout : Redécouvrez le titre culte avec ce mod déjanté inspiré par DOOM

Au cours de son histoire, Fallout 4 et ses aînés on eu droit à d'incroyables mods imaginés par une communauté de passionnés. L'un des derniers projets en date, Fallout: Bakersfield, compte bien proposer un regard neuf sur le premier jeu de la saga.

Une bande-annonce prometteuse pour Fallout: Bakersfield

Un mod attendu et déjà plébisicité par la communauté

À ses débuts en 1997, Fallout était un RPG assez classique dans son gameplay. Il faudra attendre 2004 et la sortie de Fallout: Brotherhood of Steel pour que la franchise adopte son gameplay mêlant action RPG et FPS aujourd'hui emblématique. De fait, certains joueurs se demandent régulièrementou à Fallout: New Vegas. Ce rêve a motivé un groupe de moddeurs à concevoirConnu sous le nom, ce projet a été annoncé pour la première fois en 2022. En effet, il s'agissait d'un projet commémoratif célébrant les 25 ans de la franchise. Utilisant le mod GZDoom Engine, le projet a pour vocation d'offrir un gameplay purement FPS mais dans la ville goule de Necropolis, là où se déroulent les événements du premier jeu. Longtemps restré silencieux, le projet a eu droit à sa première mise à jour majeure le 21 juillet 2025.Alexander “Red888Guns” Berezin, l'un des développeurs du projet, a mis en ligne sur YouTube. D'ailleurs, celles et ceux qui ont joué au premier opus de Fallout seront ravis d'apprendre que le mod reproduit à l'identique le scénario d'origine, y compris le combat contre Harry, le Super Mutant.Les commentaires de la vidéo montrent d'ailleurs que. Ainsi, un utilisateur de YouTube a déclaré que « C'est peut-être le projet Fallout le plus tordu que j'aie jamais vu », tandis qu'un autre a ajouté : « Maintenant, c'est un vrai Fallout ».Dans les dernières secondes de la vidéo, quelques détails sont donnés concernant l'avancement du projet : les armes et l'interface sont terminées à 50 %, les décors et les murs/sols à 80 %, et les créatures à 30 %.S'il ne connaît pas de retard majeur de développement ou de problèmes annexes,