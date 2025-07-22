Fallout : Redécouvrez le titre culte avec ce mod déjanté inspiré par DOOM

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 22 juillet 2025 à 18h29
Au cours de son histoire, Fallout 4 et ses aînés on eu droit à d'incroyables mods imaginés par une communauté de passionnés. L'un des derniers projets en date, Fallout: Bakersfield, compte bien proposer un regard neuf sur le premier jeu de la saga.
Fallout : Redécouvrez le titre culte avec ce mod déjanté inspiré par DOOM
À ses débuts en 1997, Fallout était un RPG assez classique dans son gameplay. Il faudra attendre 2004 et la sortie de Fallout: Brotherhood of Steel pour que la franchise adopte son gameplay mêlant action RPG et FPS aujourd'hui emblématique. De fait, certains joueurs se demandent régulièrement à quoi ressemblerait le premier titre de la saga s'il ressemblait à Fallout 4 ou à Fallout: New Vegas. Ce rêve a motivé un groupe de moddeurs à concevoir un projet de grande ampleur qui est en phase de devenir réalité.

Une bande-annonce prometteuse pour Fallout: Bakersfield

Connu sous le nom Fallout: Bakersfield, ce projet a été annoncé pour la première fois en 2022. En effet, il s'agissait d'un projet commémoratif célébrant les 25 ans de la franchise. Utilisant le mod GZDoom Engine, le projet a pour vocation d'offrir un gameplay purement FPS mais dans la ville goule de Necropolis, là où se déroulent les événements du premier jeu. Longtemps restré silencieux, le projet a eu droit à sa première mise à jour majeure le 21 juillet 2025. 

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Alexander “Red888Guns” Berezin, l'un des développeurs du projet, a mis en ligne sur YouTube une bande-annonce de quatre minutes dévoilant une partie du contenu de ce mod. D'ailleurs, celles et ceux qui ont joué au premier opus de Fallout seront ravis d'apprendre que le mod reproduit à l'identique le scénario d'origine, y compris le combat contre Harry, le Super Mutant. 

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Un mod attendu et déjà plébisicité par la communauté 

Les commentaires de la vidéo montrent d'ailleurs que les joueurs sont très enthousiastes à l'idée de découvrir ce Fallout revisité. Ainsi, un utilisateur de YouTube a déclaré que « C'est peut-être le projet Fallout le plus tordu que j'aie jamais vu », tandis qu'un autre a ajouté : « Maintenant, c'est un vrai Fallout ».

Miniature vidéo

Dans les dernières secondes de la vidéo, quelques détails sont donnés concernant l'avancement du projet : les armes et l'interface sont terminées à 50 %, les décors et les murs/sols à 80 %, et les créatures à 30 %.S'il ne connaît pas de retard majeur de développement ou de problèmes annexes, le mod Fallout: Bakersfield devrait être accessible aux joueurs dans le courant de l'année 2027.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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