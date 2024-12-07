Fallout London : Un DLC annoncé pour le mod de Fallout 4

Si Fallout London, l'ambitieux mod de Fallout 4, devait prochainement recevoir une mise à jour, cette dernière va finalement devenir quelque chose de plus « ambitieux » selon ses créateurs.
Disponible depuis le 25 juillet 2024, Fallout London est un mod de grande ampleur pensé pour le jeu Fallout 4
. Nécessitant près de 34 Go d'espace libre sur les disques durs, ce mod gratuit
a conquis le cœur de la communauté en proposant une aventure inédite presque aussi vaste que le jeu d'origine. De plus, il a profité de la popularité de la série Fallout pour se faire connaître. Aujourd'hui, il est toujours très apprécié et reçoit régulièrement des mises à jour.
La version sur laquelle les développeurs de la Team Folon travaillent actuellement est la mise à jour 1.03.
Cependant, ces derniers ont déclaré que leurs ambitions étaient grandes, voire trop pour être condensées en une simple mise à jour. Les créateurs de ce projet ambitieux ont donc annoncé l'arrivée du tout premier DLC de Fallout London.
Contribuez à la création du contenu du premier DLC de Fallout London
Si un premier DLC a bien été confirmé, le message partagé par les développeurs de la Team Folon laisse sous-entendre qu'il pourrait y en avoir plusieurs.
Ce qui à l'origine n'était qu'un simple patch s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus important. Compte tenu de l'ampleur de cette mise à jour, nous sommes conscients qu'elle pourrait apporter des changements ayant un impact sur les fichiers de sauvegarde. Aussi, plutôt que de risquer de tout casser pour une petite mise à jour, nous envisageons d'en faire une partie de notre tout premier DLC ! Ce DLC proposera à la fois du nouveau contenu et du contenu précédemment coupé que nous nous efforçons de restaurer.
D'ailleurs, dans une publication partagée sur X/Twitter, ils invitent la communauté à apporter leur pierre à l'édifice. En effet, ils ont mis en ligne un questionnaire que chaque utilisateur du mod peut compléter.
En plus de questions personnelles comme le temps passé sur Fallout London, les joueurs peuvent donner des précisions sur leurs éléments de gameplay préférés, les plateformes de jeu souhaitées ou la possibilité de créer une campagne de financement participatif.
Si aucune date de sortie n'est encore annoncée, ce premier DLC de Fallout London promet d'être ambitieux et en accord avec les attentes des joueurs.
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