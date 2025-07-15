Fallout 5 aurait été « entièrement validé », son développement pourrait démarrer bientôt

Le projet Fallout 5 aurait été « validé », selon Jez Corden, signifiant ainsi que son développement pourrait débuter d'ici peu.

Fallout 5 aurait reçu le feu vert

Qui est aux commandes de Fallout 5 ?

Cela fait des années maintenant que les joueurs et les joueuses fans de la franchise post-apocalyptique Fallout attendent un nouvel opus ou bien des remasters de certains titres déjà sortis. Il y a très peu de temps,En effet, dans le dernier épisode du podcast Xbox Game Pass Drama, disponible sur la chaîne Youtube de Rand al Thor 19, le journaliste de Windows Central,. Cela indique donc quede la part de Bethesda et, probablement, de Xbox et donc que son développement pourrait débuter dans peu de temps.Dans le même épisode, Jez Corden précise qu'il ne dispose pas de plus amples informations à propos de. Cependant,et donc qu'un autre studio/une autre équipe serait en charge du titre. Jez Corden explique, en effet, que Bethesda serait toujours occupé avec le DLC de Starfield et avec The Elder Scrolls 6, qui est grandement attendu par la communauté.Évidemment, pour le moment, ces dernières informations sont à prendre avec un peu de recul. Aucune information officielle n'a été dévoilée à ce sujet, à l'heure actuelle. Dans tous les cas, sivoit bel et bien le jour, il va très certainement falloir attendre plusieurs années avant de pouvoir le découvrir manette en main.