Fallout 5 aurait été « entièrement validé », son développement pourrait démarrer bientôt

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 15 juillet 2025 à 12h15
Le projet Fallout 5 aurait été « validé », selon Jez Corden, signifiant ainsi que son développement pourrait débuter d'ici peu.
Fallout 5 aurait été « entièrement validé », son développement pourrait démarrer bientôt
Cela fait des années maintenant que les joueurs et les joueuses fans de la franchise post-apocalyptique Fallout attendent un nouvel opus ou bien des remasters de certains titres déjà sortis. Il y a très peu de temps, Jez Corden a indiqué que Fallout 5 a été « entièrement validé ».

Fallout 5 aurait reçu le feu vert

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En effet, dans le dernier épisode du podcast Xbox Game Pass Drama, disponible sur la chaîne Youtube de Rand al Thor 19, le journaliste de Windows Central, Jez Corden, a annoncé que Fallout 5 aurait été « entièrement validé ». Cela indique donc que ledit projet vidéoludique aurait reçu le feu vert de la part de Bethesda et, probablement, de Xbox et donc que son développement pourrait débuter dans peu de temps. 

Miniature vidéo

Qui est aux commandes de Fallout 5 ?

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Dans le même épisode, Jez Corden précise qu'il ne dispose pas de plus amples informations à propos de Fallout 5. Cependant, le journaliste laisse entendre que Bethesda ne serait pas aux commandes du développement de Fallout 5 et donc qu'un autre studio/une autre équipe serait en charge du titre. Jez Corden explique, en effet, que Bethesda serait toujours occupé avec le DLC de Starfield et avec The Elder Scrolls 6, qui est grandement attendu par la communauté.

Évidemment, pour le moment, ces dernières informations sont à prendre avec un peu de recul. Aucune information officielle n'a été dévoilée à ce sujet, à l'heure actuelle. Dans tous les cas, si Fallout 5 voit bel et bien le jour, il va très certainement falloir attendre plusieurs années avant de pouvoir le découvrir manette en main.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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