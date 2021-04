Fallout 4 : Un mod de Resident Evil Village permet de jouer avec Dame Dimitrescu

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Bien quene sorte que le 7 mai prochain sur consoles et PC, les joueurs depeuvent d'ores et déjà avoir un aperçu de la charismatique et terrifianteà travers un mod crée par Vtaw.Même si elle ne colle pas vraiment avecapparaît tout de même assez impressionnante et surtout très élégante à travers sa robe ivoire à manches longues. Habillée d'un énorme chapeau noir et de gants en cuir noirs,Si le choc de ces deux univers ne vous dérange pas,Pour rappel, un autre mod existe d'ores et déjà et vous permet de jouer avec la protagoniste d'Horizon Zero Dawn Fallout 4 est disponible sur PC, Xbox One et PS4.